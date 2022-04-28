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Тимошенко: регионы в мае предоставят данные об инфраструктуре, нуждающейся в восстановлении

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Четверг 28 апреля 2022 11:44
Тимошенко: регионы в мае предоставят данные об инфраструктуре, нуждающейся в восстановлении Фото: Кирилл Тимошенко (facebook.com kirill timoshenko)
Автор: Артем Горовенко

Регионам поручили создать базу данных потребностей всех населенных пунктов Украины, которая поможет разработать концепцию развития для них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко во время заседание Конгресса местных и региональных властей.

Он пояснил, что уже сформированы 14 кластеров инфраструктуры, что требует восстановления или модернизации.

"Современность, которая изменит советский подход в градостроительстве, архитектуре и планировании территорий Украины – именно такой подход был основой разработки плана восстановления и модернизации, над которым мы активно работаем со всеми муниципальными представителями и главами областных военных администраций", - заявил Тимошенко.

Городам и регионам предложено до 5 мая предоставить исчерпывающую информацию о соответствующих потребностях. Ожидается, что тогда будут готовы первые предложения по всем регионам, а Киевская, Сумская и Черниговская области получат готовые проекты, которые можно будет презентовать международным партнерам.

"На выходе мы будем четко понимать, что необходимо каждому поселку, городу, ОТГ, району, области в целом", - подчеркнул заместитель глаы ОП.

Тимошенко: регионы в мае предоставят данные об инфраструктуре, нуждающейся в восстановлении

Он также отметил, что другим направлением работы является обеспечение жильем вынужденных переселенцев. На сегодня государство должно предоставить почти 600 тысяч квартир.

"Учитывая масштаб потребностей, был выбран подход строительства с нуля, а также выкупа готовых квартир у застройщиков", - рассказали в ОП.

В ходе заседания президент Владимир Зеленский также призвал принять все необходимые изменения в нормативно-правовые акты, чтобы новое жилье в Украине обязательно строили с комфортными бомбоубежищами, а старый жилой фонд был оборудован в соответствии с потребностями обеспечения безопасности граждан.

Напомним, ранее Тимошенко сообщил, что в план восстановления заложены направления восстановления страны на всех уровнях - безопасности, экономическом, инфраструктурном, социальном.

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