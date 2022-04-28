ru ua
Чт, 28 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Тимошенко: регіони у травні нададуть дані про інфраструктуру, що потребує відновлення

Новость на русском →
Четвер 28 квітня 2022 11:44
Тимошенко: регіони у травні нададуть дані про інфраструктуру, що потребує відновлення Фото: Кирило Тимошенко (facebook.com kirill timoshenko)
Автор: Артем Горовенко

Регіонам доручили створити базу даних потреб усіх населених пунктів України, яка допоможе розробити концепцію розвитку для них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

Він пояснив, що вже сформовані 14 кластерів інфраструктури, що потребує відновлення чи модернізації.

"Сучасність, яка змінить радянській підхід в містобудуванні, архітектурі та плануванні територій України, - саме такий підхід був основою розробки плану відновлення та модернізації, над яким ми активно працюємо зі всіма муніципальними представниками та головами обласних військових адміністрацій", - заявив Тимошенко.

Містам і регіонам запропоновано до 5 травня подати вичерпну інформацію щодо відповідних потреб. Очікується, що тоді будуть готові перші пропозиції по усім регіонам, а Київська, Сумська та Чернігівська області отримають готові проєкти, які можна буде презентувати міжнародним партнерам.

"На виході ми будемо чітко розуміти, що необхідно кожному селищу, місту, ОТГ, району, області загалом", - підкреслив заступник керівника ОП.

Тимошенко: регіони у травні нададуть дані про інфраструктуру, що потребує відновлення

Він також зазначив, що іншим напрямком роботи є забезпечення житлом вимушених переселенців. На сьогодні держава має надати майже 600 тисяч квартир.

"Зважаючи на масштаб потреб, було обрано підхід будівництва з нуля, а також викупу готових квартир у забудовників", - розповіли в ОП.

В ході засідання президент Володимир Зеленський також закликав ухвалити всі необхідні зміни до нормативно-правових актів, щоб нове житло в Україні обов’язково будували з комфортними бомбосховищами, а старий житловий фонд був обладнаний відповідно до потреб забезпечення безпеки громадян.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив, що у план відновлення закладені напрями відбудови країни на всіх рівнях - безпековому, економічному, інфраструктурному, соціальному.

Читайте РБК-Україна в Google News
Партія регіонів инфраструктура
DAILY
Хто допоможе Україні встати на ноги після війни і де брати на це гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Хто допоможе Україні встати на ноги після війни і де брати на це гроші