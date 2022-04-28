Тимошенко: регіони у травні нададуть дані про інфраструктуру, що потребує відновлення

Регіонам доручили створити базу даних потреб усіх населених пунктів України, яка допоможе розробити концепцію розвитку для них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

Він пояснив, що вже сформовані 14 кластерів інфраструктури, що потребує відновлення чи модернізації.

"Сучасність, яка змінить радянській підхід в містобудуванні, архітектурі та плануванні територій України, - саме такий підхід був основою розробки плану відновлення та модернізації, над яким ми активно працюємо зі всіма муніципальними представниками та головами обласних військових адміністрацій", - заявив Тимошенко.

Містам і регіонам запропоновано до 5 травня подати вичерпну інформацію щодо відповідних потреб. Очікується, що тоді будуть готові перші пропозиції по усім регіонам, а Київська, Сумська та Чернігівська області отримають готові проєкти, які можна буде презентувати міжнародним партнерам.

"На виході ми будемо чітко розуміти, що необхідно кожному селищу, місту, ОТГ, району, області загалом", - підкреслив заступник керівника ОП.

Він також зазначив, що іншим напрямком роботи є забезпечення житлом вимушених переселенців. На сьогодні держава має надати майже 600 тисяч квартир.

"Зважаючи на масштаб потреб, було обрано підхід будівництва з нуля, а також викупу готових квартир у забудовників", - розповіли в ОП.

В ході засідання президент Володимир Зеленський також закликав ухвалити всі необхідні зміни до нормативно-правових актів, щоб нове житло в Україні обов’язково будували з комфортними бомбосховищами, а старий житловий фонд був обладнаний відповідно до потреб забезпечення безпеки громадян.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив, що у план відновлення закладені напрями відбудови країни на всіх рівнях - безпековому, економічному, інфраструктурному, соціальному.