UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тимошенко рассказал, как восстанавливают инфраструктуру на деоккупированной территории

Фото: Кирилл Тимошенко (facebook.com kirill timoshenko)
Автор: Артем Горовенко

На деоккупированных территориях (1003 населенных пункта) развернута работа гуманитарных штабов, областных военных администраций и ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

По его информации, разминирование уже проведено в 224 населенных пунктах. Национальная полиция возобновила работу в почти 600 деоккупированных территориях.

Органы местного самоуправления заработали в 70% населенных пунктов. Автомобильное сообщение восстановлено на 70%, железнодорожное - на 42%.

Газовое обеспечение восстановлено в 650 населенных пунктах, электроэнергия - в 83%, водоснабжения и водоотведения - в 60%, работа АЗС - в 49%, услуги мобильной связи и Интернета в 720 населенных пунктах, банки работают в почти 300, Укрпочта возобновила предоставление своих услуг почти в 800 населенных пунктах.

"В течение суток в Киевской области подсоединили к электроснабжению 9 тысяч потребителей, в Ирпене на 69% восстановлено газоснабжение. Без газа осталось село Почепин, там еще продолжаются работы по разминированию. Обнаружено и уничтожено 126 взрывоопасных предметов, задержано 292 мародера в области", - рассказал Тимошенко.

Что касается Сумской области, то на территории области продолжаются работы по разборке завалов Ахтырской ТЭЦ и в Ахтырском городском краеведческом музее. В Лебедине разбирают завалы в одном из корпусов местного отделения полиции. В Сумах и Конотопе коммунальщики убирают улицы.

"В Харькове ГСЧС и коммунальщики постоянно работают с последствиями ракетных ударов, идет восстановление электро-, водо- и газоснабжения горожанам, ремонтируют дороги", - отметил заместитель руководителя ОП.

По ситуации на Черниговщине известно, что в селе Ягодное сейчас идут подготовительные работы для восстановления зданий. В Новоселовке расчищается территория для временного модульного городка. В Чернигове проведено обследование разрушенного жилого фонда.

"Относительно подготовки плана восстановления и модернизации страны - сейчас мы финализируем данные потребностей областей от наименьшего местного пункта до большого города. Активно занимаемся проектированием домов для ВПЛ", - подытожил Тимошенко.

Напомним, ранее Тимошенко сообщил о планах предоставить 53 тыс. квартир для 186 тыс внутренне перемещенных лиц.

Читайте РБК-Украина в Google News
инфраструктураВторжение России в Украину