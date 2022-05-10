Тимошенко рассказал, как восстанавливают инфраструктуру на деоккупированной территории

По его информации, разминирование уже проведено в 224 населенных пунктах. Национальная полиция возобновила работу в почти 600 деоккупированных территориях.

Органы местного самоуправления заработали в 70% населенных пунктов. Автомобильное сообщение восстановлено на 70%, железнодорожное - на 42%.

Газовое обеспечение восстановлено в 650 населенных пунктах, электроэнергия - в 83%, водоснабжения и водоотведения - в 60%, работа АЗС - в 49%, услуги мобильной связи и Интернета в 720 населенных пунктах, банки работают в почти 300, Укрпочта возобновила предоставление своих услуг почти в 800 населенных пунктах.

"В течение суток в Киевской области подсоединили к электроснабжению 9 тысяч потребителей, в Ирпене на 69% восстановлено газоснабжение. Без газа осталось село Почепин, там еще продолжаются работы по разминированию. Обнаружено и уничтожено 126 взрывоопасных предметов, задержано 292 мародера в области", - рассказал Тимошенко.

Что касается Сумской области, то на территории области продолжаются работы по разборке завалов Ахтырской ТЭЦ и в Ахтырском городском краеведческом музее. В Лебедине разбирают завалы в одном из корпусов местного отделения полиции. В Сумах и Конотопе коммунальщики убирают улицы.

"В Харькове ГСЧС и коммунальщики постоянно работают с последствиями ракетных ударов, идет восстановление электро-, водо- и газоснабжения горожанам, ремонтируют дороги", - отметил заместитель руководителя ОП.

По ситуации на Черниговщине известно, что в селе Ягодное сейчас идут подготовительные работы для восстановления зданий. В Новоселовке расчищается территория для временного модульного городка. В Чернигове проведено обследование разрушенного жилого фонда.

"Относительно подготовки плана восстановления и модернизации страны - сейчас мы финализируем данные потребностей областей от наименьшего местного пункта до большого города. Активно занимаемся проектированием домов для ВПЛ", - подытожил Тимошенко.