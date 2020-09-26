Тимошенко: только профессиональные команды на местах способны действовать в интересах людей

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Местные выборы имеют исключительное значение для украинцев. Общины становятся более самостоятельными и получают, наконец, возможность распоряжаться своими ресурсами.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Впрочем, по ее словам, очень важно, чтобы к местной власти пришли сильные, честные, справедливые, преданные интересам граждан, профессиональные люди. Украинцы не должны ошибиться и в очередной раз проголосовать за "котов в мешке".

"К своему выбору следует относиться ответственно. И выбирать тех, кого знаем, кого можем оценить по реальным делам", - заявила Тимошенко.

Она подчеркнула, что именно этими принципами руководствовалась "Батькивщина" при подборе кандидатов в мэры и депутаты местных советов.

"Наши депутаты - это единственная надежная команда, которая знает, что делать для того, чтобы изменить жизнь в городах и селах к лучшему уже сейчас", - уверяет Тимошенко.

По словам лидера партии, выборы важны еще и потому, что именно общины могут остановить беспорядок, в который погружает страну центральная власть.

"В центре власть уже передает стратегическую собственность, недра, ресурсы международным спекулянтам, лишая страну рычагов развития. Теперь они положили глаз на ресурсы, которые принадлежат местным общинам. И поэтому чрезвычайно важно не повторить ошибки, допущенные во время общенациональных выборов, когда украинцы голосовали за яркие обертки, не понимая, а что собственно в них завернули", - отметила Тимошенко.

Она заметила, что сегодня нельзя допустить экспериментов над общинами. Именно поэтому нужно выбирать профессиональных, известных людей, и в конце направить вектор развития страны в правильном направлении.

"Сегодня 68% людей считают, что страна движется в неправильном направлении, а выборы - это тот момент, когда можно пойти другим путем. Именно общины, их объединения способны стать той мощной силой, которая больше не даст центральной власти проводить политику против интересов украинцев и Украины. Команда "Батькивщины" будет формировать собственное представительство в советах, будет объединяться и с мэрами, и с другими командам, которые будут стоять на позициях Украины, украинцев, экономического национализма. Надо после этих выборов повернуть вектор развития в правильном направлении - том, который хотят видеть люди", - резюмировала она.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.