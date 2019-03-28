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Тимошенко призвала прийти на выборы и закончить "эпоху руин"

Новости » Выборы 2019    28.03.2019 - 15:38
Тимошенко призвала прийти на выборы и закончить "эпоху руин"
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко подчеркнула, что выборы - шанс на реальные изменения

Выборы президента – это шанс на реальные изменения в стране, поэтому украинцы должны прийти и проголосовать, чтобы не оставить "преступную мафию" при власти. Об этом заявила лидер "Батькивщины", кандидат в президенты Юлия Тимошенко 28 марта во время митинга в г. Снигиревка в Николаевской области.

По словам лидера "Батькивщины", ее Новый курс предусматривает все необходимые шаги для изменений. "Новый курс сделает инвентаризацию всех наших ресурсов, он точно определяет, где наши возможности и как нам поднимать страну", – пояснила она.

Тимошенко напомнила, что ее стратегия предусматривает "замену отсталой сырьевой экономики на экономику инновационного развития". В первые три года будет существовать государственная политика развития фермерства, сельхозпроизводства, кооперативов и полная переработка нашей сельхозпродукции, отметила она. По мнению Тимошенко, это поможет прекратить быть "сырьевым придатком" развитых стран.

Новый курс ставит ключевой задачей также за 5 лет достичь уровня экономики и доходов соседней Польши. Так, при новом президенте минимальная пенсия должна быть не меньше прожиточного минимума – 4425 грн, считает Тимошенко. 

"Но это для тех людей, у кого минимальный стаж. Не может быть уравниловки: человек, проработавший 30 лет не может иметь такую пенсию, как и человек, который 5 лет проработал", – заявила кандидат в президенты и добавила, что будет внедрена также персонифицированная пенсионная система.

После выборов будет введено и медицинское страхование, считает Тимошенко. Так, работодатели за счет снижения налогов вдвое будут платить обязательную страховку для работающих, а для пенсионеров и детей, нетрудоспособных страховку будет платить государство.

Кроме того, отметила Тимошенко, цены на газ после выборов будут снижены вдвое и, как следствие, на тепло и на горячую воду также упадут, а газ собственной добычи будет направлен на нужды населения и бюджетной сферы.

Также Тимошенко вспомнила и о поддержке молодежи. По ее словам, в Новом курсе четко прописаны все необходимые шаги для обеспечения работой, достойной зарплатой и жильем.

Политик считает, что молодые семьи получат помощь на ребенка, которую выплачивало ее правительство. "Выплата при рождении первого ребенка составит 50 тыс. грн, второго – 100 тыс. грн, а после рождения третьего и более – сумма достигнет 150 тыс. грн", - сказала она.

Тимошенко заверила, не прийти на выборы – значит дать власти "бюллетень для фальсификаций". "Если мы все включимся, у них шанса не будет. Закончится эпоха руин и начнется эпоха возрождения и успеха", – подытожила она.

Отметим, в рамках своего масштабного предвыборного тура Тимошенко посетила 58 населенных пунктов почти во всех областях Украины.

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