Тимошенко призвала консолидировать усилия местных общин для защиты людей

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Лидер "Батькивщины" поставила новоизбранным депутатам пять первоочередных задач

Результаты местных выборов показали, что люди против того курса, которым ведет страну нынешняя власть. Поэтому сегодня нужно немедленно начать новую стратегию, которая отвечает национальным интересам, и раз и навсегда прекратить ложный путь колонизации Украины с внешним управлением.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время пресс-конференции в Киеве.

"Я хочу выступить с инициативой начала дискуссии между всеми командами, которые пришли к власти на местном уровне, которые относятся к тем вневластным 80% депутатов. Я хочу обратиться к ним с инициативой о консолидации и применения неотложных шагов для того, чтобы немедленно менять стратегию развития государства, противодействовать всем кризисным вызовам и работать для того, чтобы страна имела шанс на развитие, а не на тот хаос, который сегодня царит в государстве", - подчеркнула Тимошенко.

В то же время она подчеркнула, что "Батькивщина" привела к советам по всей стране 4 500 депутатов и озвучила пять первых неотложных шагов, которые нужно предпринять, чтобы государство получило шанс на развитие.

По ее мнению, уже на первых заседаниях советов всех уровней депутатам партии необходимо принять специальные постановления, в которых:

Обязать власть предусмотреть в госбюджете на следующий год создание Финансового фонда противодействия COVID-19. Четко выписать неотложные действия для президента, парламента, правительства, местной власти, направленные на поддержку малых и средних предпринимателей в период коронавируса. Настаивать на отмене центральной властью решений, которые противоречат нормальному развитию образования в Украине. Требовать от президента Украины аннулировать свою подпись под законом о распродаже сельскохозяйственной земли, а от парламента – отменить этот закон как такой, что противоречит интересам украинцев и стратегии развития фермерства в Украине. Передать властям детально прописанный исчерпывающий перечень действий, которые надо выполнить, чтобы минимизировать характерные для каждого конкретного региона страны экологические угрозы.

"Это только первый перечень неотложных вопросов. Но я сразу хочу сказать, что он будет значительно больше, когда мы начнем работать, изучим всю ситуацию в общинах и будем формировать те приоритетные задачи, которые надо решать. И, безусловно, наша команда будет демонстрировать лидерство в служении своим общинам, украинцам и Украине", - заверила Тимошенко.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко заявила, что результат "Батькивщины" на местных выборах свидетельствует, что партия является альтернативой действующей власти.