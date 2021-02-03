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Тимошенко прирастила за месяц больше всего доверия среди политиков, - опрос

Киев, Среда 03 февраля 2021 13:13
Тимошенко прирастила за месяц больше всего доверия среди политиков, - опрос
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

В конце января 2021 года украинцы выражают недоверие почти ко всем политикам. В то же время лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко прирастила больше всего доверия украинцев за последний месяц среди всех политиков.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Так, в сравнении с предыдущим исследованием, проведенным по такой же методологии в декабре 2020 г., Юлия Тимошенко продемонстрировала наибольший прирост доверия граждан, прибавив почти 10%.

Так же положительную динамику Тимошенко демонстрирует в президентском рейтинге. По сравнению с декабрьским исследованиям ее готовы поддержать в полтора раза больше украинцев.

Тимошенко прирастила за месяц больше всего доверия среди политиков, - опрос

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 27 января до 1 февраля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 27 января до 1 февраля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРИ) опрошено 1205 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9%.

Напомним, по данным опроса КМИС, президентский рейтинг в конце января - начале февраля 2021 года возглавляет Владимир Зеленский, за которого готовы проголосовать 22% украинцев.

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