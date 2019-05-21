Тимошенко: после президента надо избрать нового премьера

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Новая коалиция должна выдвинуть кандидатуру премьера, сказала Тимошенко

Грядущие парламентские выборы - это не только выборы депутатов и большинства в Верховной раде, это, по сути, избрание премьер-министра. Об этом заявила Юлия Тимошенко по итогам встречи с президентом Украины, отвечая на вопрос, готова ли она возглавить правительство по результатам досрочных парламентских выборов, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Я думаю, что об этом преждевременно говорить, потому что должен быть избран новый парламент. В зависимости от того, какие фракции пройдут в Раду, будет формироваться новая коалиция и новая коалиция будет выдвигать кандидатуру на премьер-министра", – отметила лидер "Батькивщины".

Тимошенко заявила, что ее команда за время работы в нынешней Раде инициировала и поддерживала все необходимые для страны решения, и сделала все для изменений в интересах людей. Политик не сомневается, что фракция "Батькивщины" в следующем созыве будет существенно больше.

"Не политики будут определять, кто будет премьер-министром, а общество может определить, кто будет следующим премьер-министром", – заявила Тимошенко.

Напомним, согласно Конституции, кандидатуру на должность председателя правительства определяет коалиция депутатских фракций, которая формируется по результатам выборов в Раду.