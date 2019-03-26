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Тимошенко и представители национальных сообществ подписали хартию

Новости » Выборы 2019    26.03.2019 - 13:35
Тимошенко и представители национальных сообществ подписали хартию
Фото с подписания хартии (ba.org.ua)

Документ предусматривает разработку и принятие закона о национальных сообществах Украины

Кандидат на пост президента, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко подписала с представителями 27 национальных сообществ Хартию межнационального согласия в Украине. Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Документ предусматривает разработку и принятие закона о национальных сообществах Украины, создание Совета межнационального согласия при президенте Украины. Также речь идет об обеспечении баланса между созданием необходимых условий для успешной самореализации граждан всех национальностей и тому подобное.

 

"Мы сделаем Украину успешнее, сильнее. И нам даже не надо будет каждый раз заглядывать в Хартию – ибо это есть наш жизненный путь. Вы можете на меня рассчитывать", – отметила лидер "Батькивщины" во время Всеукраинского форума национальных сообществ Украины, который состоялся сегодня в Ужгороде.

Кандидат заверила, что никогда не позволит, "чтобы кто-то из украинских граждан, которые приехали из других стран, которые принадлежат к другим национальным сообществам, почувствовали на нашей земле хоть минимум дискомфорта, жестокости и оскорблений".

Тимошенко отметила, что в Украине 130 национальных сообществ, а это почти 11 млн граждан: "Мы объединены общими испытаниями и стремлением к счастью. И такое уникальное единство дает нам разнообразие, силу и понимание всего мира. Никто никогда не сможет нас разделить".

Лидер "Батькивщины" напомнила, что в парламенте есть комитет по правам человека и национальных сообществ, который возглавляет заместитель председателя партии Григорий Немыря, и в который она также входит.

По ее мнению, это самый сильный комитет, ведь "настоящая жизнь наступит тогда, когда мы научимся любить и слышать друг друга".

Тимошенко призвала представителей национальных общин после выборов ежедневно работать вместе как одна команда.

"Я буду для вас исполнителем, а не законодателем. Ведь вы лучше знаете, как эту гармонию построить", – сказала она и добавила, что историческая традиция согласия, гармонии нашего общего благополучия будет продолжена.

Со своей стороны председатель Совета Национальных общин Украины Ашот Аванесян выразил поддержку Юлии Тимошенко: "Я надеюсь, когда Юлия Тимошенко станет нашим президентом, у нас наладится управления на местах. Мы верим в вас. Будем в дальнейшем поддерживать и вас, и вашу программу. Победа за нами".

Как отметил участник Форума, почетный председатель Совета национальных обществ Николаевской области Султан-Мурад Каймаразов, представители национальных сообществ собрались за одним столом, чтобы сделать свой выбор.

"Выбирая лидера, мы должны видеть его дальновидность. Я вижу в Юлии Тимошенко женщину-мать. Мать в первую очередь ответственна, ответственна за свою Родину. Я хочу одного: чтобы вы стали президентом этой прекрасной страны с прекрасным народом", – сказал он.

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