У Тимошенко предлагают свой план действий по наведению порядка в ЖКХ

Фото: Алексей Кучеренко (kyiv.ba.org.ua)

Кроме того, "Батькивщина" требует отчета правительства

Партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" требует отчета правительства о ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства и предлагает свой план наведения порядка в отрасли.

Об этом заявил народный депутат, кандидат в мэры столицы от "Батькивщины", Алексей Кучеренко во время брифинга в Верховной раде.

"Нужен отчет правительства за год бездействия и полной безответственности в этой сфере. Мы требуем и хотим увидеть правительство в этом зале", - подчеркнул он.

Кроме того, Кучеренко представил план действий "Батькивщины" в сфере ЖКХ, который состоит из следующих пунктов:

Немедленный отчет правительства относительно года работы в сфере ЖКХ.

Полный публичный аудит тарифов, как на национальном уровне, так и на уровне каждого города и населенного пункта.

Немедленное завершение полного учета потребления коммунальных услуг, прежде всего газа, тепла и других (установка счетчиков).

Создание прозрачного, разумного и справедливого механизма реструктуризации долгов за потребленные услуги.

Немедленное создание эффективной системы защиты потребителей в сфере.

Безотлагательное проведение полного аудита жилищного фонда в каждом городе и в стране вообще.

Проведение полномасштабной эффективной государственной программы энергомодернизации, утепление, эффективного использования ресурсов по каждому дому и объекту коммунальной инфраструктуры.

"Главной целью плана "Батькивщины" является выведение отрасли из тупика и установления справедливости для людей. Государство не должно перекладывать на украинцев свои обязанности в сфере модернизации и энергоэффективности жилых домов", - подчеркнул Кучеренко.

Напомним, ранее "Батькивщина" официально заявила о выдвижении более 45 тысяч кандидатов в советы всех уровней по всей стране.

Как известно, местные выборы состоятся во всех регионах Украины 25 октября 2020 года.