У Тимошенко предлагают свой план действий по наведению порядка в ЖКХ

Кроме того, "Батькивщина" требует отчета правительства
Партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" требует отчета правительства о ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства и предлагает свой план наведения порядка в отрасли.
Об этом заявил народный депутат, кандидат в мэры столицы от "Батькивщины", Алексей Кучеренко во время брифинга в Верховной раде.
"Нужен отчет правительства за год бездействия и полной безответственности в этой сфере. Мы требуем и хотим увидеть правительство в этом зале", - подчеркнул он.
Кроме того, Кучеренко представил план действий "Батькивщины" в сфере ЖКХ, который состоит из следующих пунктов:
"Главной целью плана "Батькивщины" является выведение отрасли из тупика и установления справедливости для людей. Государство не должно перекладывать на украинцев свои обязанности в сфере модернизации и энергоэффективности жилых домов", - подчеркнул Кучеренко.
Напомним, ранее "Батькивщина" официально заявила о выдвижении более 45 тысяч кандидатов в советы всех уровней по всей стране.
Как известно, местные выборы состоятся во всех регионах Украины 25 октября 2020 года.