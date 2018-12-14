Тимошенко: первым решением новый президент снизит цену на газ для населения

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко заявила, что установленная сегодня цена на газ не имеет ничего общего с рыночной

Первым решением нового президента должно стать вето на все постановления, которыми установлены непосильные, необоснованные цены на украинский газ для людей. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время программы "Право на власть" на телеканале "1+1", сообщает пресс-служба партии.

По словам лидера "Батькивщины", тарифы - это абсолютная монополия, это еще один огромный налог, от которого люди не могут уклониться.

"Установление тарифов - это одна из самых коррупционных моделей, которая есть в стране. Через тарифы вытащили последние копейки из карманов семей. 90% людей хотят снижения тарифов и 90% не верят в то, что их можно снизить", - отметила она.

Тимошенко убеждена, снизить тарифы возможно. И для подтверждения этого председатель партии привела несколько цифр. Так, например, по бухгалтерии "Укргаздобычи", себестоимость добычи украинского природного газа из недр составляет 1 грн за кубометр. Если добавить налоги, транспортировку, 30% рентабельности, то цена составит 3,55 грн, отметила политик.

"Почему постановлением правительства вам назначили цену на газ в 8,55 грн за кубометр? Вас используют!" - подчеркнула она.

Кроме того, отметила Тимошенко, установленная сегодня цена на газ не имеет ничего общего с рыночной.

"В мире не существует больше другой страны, где цена на газ устанавливалась бы постановлением правительства, как у нас. Может рыночная цена устанавливается не рынком, а постановлением правительства?", - спросила политик.

Еще один момент, на котором остановилась Тимошенко, объемы добычи газа.

"У нас добывается свыше 16 млрд кубометров газа госкомпаниями. А потребляем мы - 15 млрд. Это означает, что украинского газа хватает", - сказала она, заверив, что, сохраняя прибыльность отрасли, новая власть вдвое снизит цену на газ.

"Если мы снижаем цену на газ вдвое, так же снижается тариф на тепло и горячую воду. Это будет означать существенное снижение расходов каждой семьи на коммунальные услуги", - подытожила она.