Тимошенко остается лидером симпатий украинцев, - соцопросы

Согласно результатам исследования "Рейтинга", за Тимошенко готовы проголосовать 17,1%

Лидер "Батькивщины", народный депутат Юлия Тимошенко остается лидером симпатий украинцев. Об этом свидетельствуют результаты исследований Социологической группы "Рейтинг", а также группы Gfk.

Так, по результатам исследования, проведенного группой "Рейтинг", лидером президентского рейтинга остается Тимошенко, за которую готовы проголосовать 17,1% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором.

За Анатолия Гриценко готовы отдать свои голоса 9,7%, Юрия Бойко – 8,9%, Владимира Зеленского – 8,5%, Олега Ляшко – 8,1%, Петра Порошенко – 7,8%. Другие кандидаты набирают меньше семи процентов.

Опрос группы "Рейтинг" проводился 22 июня – 5 июля 2018 г. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования (погрешность): не более 1,7%.

Кроме того, сегодня были обнародованы данные опроса, проведенного группой Gfk. Согласно его результатам, лидером электоральных симпатий также остается Тимошенко. Второе место занимает Владимир Зеленский, тогда как Петр Порошенко только на пятой позиции.