Тимошенко залишається лідером симпатій українців, - соцопитування

Згідно з результатами дослідження "Рейтингу", за Тимошенко готові проголосувати 17,1%

Лідер "Батьківщини", народний депутат Юлія Тимошенко залишається лідером симпатій українців. Про це свідчать результати досліджень Соціологічної групи "Рейтинг", а також групи Gfk.

Так, за результатами дослідження, проведеного групою "Рейтинг", лідером президентського рейтингу залишається Тимошенко, за яку готові проголосувати 17,1% тих, хто візьме участь у голосуванні та вже визначився із вибором.

За Анатолія Гриценка готові віддати свої голоси 9,7%, Юрія Бойка – 8,9%, Володимира Зеленського – 8,5%, Олега Ляшка – 8,1%, Петра Порошенка – 7,8%. Інші кандидати набирають менше семи відсотків.

Опитування групи "Рейтинг" проводилося 22 червня – 5 липня 2018 р. Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 3200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження (похибка): не більше 1,7%.

Крім того, сьогодні були оприлюднені дані опитування, проведеного групою Gfk. Згідно з його результатами, лідером електоральних симпатій також залишається Тимошенко. Друге місце займає Володимир Зеленський, тоді як Петро Порошенко лише на п'ятій позиції.