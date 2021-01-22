Тимошенко обратилась к украинцам: только в единстве можно построить сильную страну

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Вопрос соборности актуален для современной Украины так же как и сто лет назад. Ибо единство - не акт, единство - это путь.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в Facebook.

"Сегодня, 22 января, - День единства и соборности Украины. Об этом знают и помнят почти все... Мы отмечаем его в честь торжественного провозглашения Акта воссоединения Украинской народной республики и Западноукраинской народной республики, которое произошло в 1919 году в Киеве, на Софийской площади", - заявила Тимошенко.

Она также напомнила, что сегодня есть еще одна дата, о которой помнят в основном историки. Ровно за год до того, 22 января 1918 года Центральная рада приняла IV универсал, которым провозгласила Украину "самостоятельным, ни от кого независимым, свободным суверенным государством украинского народа".

"Правда, сделала она это, когда было уже поздно, когда над Украиной нависла смертельная угроза, когда эту независимость было уже фактически потеряно... И понадобилось еще семьдесят лет лихолетья, семьдесят лет репрессий, страданий, издевательств, неоценимых жертв для того, чтобы независимость Украины возникла снова", - добавила Тимошенко.

Теперь, по ее мнению, нам надо научиться "быть едиными в счастье и радости, в успехах и победах". "Ибо реальное единство - это не ежегодный ритуал возле Софии. Реальное единство - это чувство той "семьи единой" и нашей совместной Всеукраинской силы ежедневно и ежесекундно", - убеждена Тимошенко.

По ее словам, единство - элемент, без которого невозможно строительство страны счастливых людей.

"Вопрос соборности актуален для современной Украины так же как и сто лет назад. Ибо единство - не акт, единство - это путь. Мы все еще идем, мы все еще в дороге. И очень хочется, чтобы это был путь к общим победам, а не к очередным жертвам. Путь к осознанию себя нацией и современным демократическим обществом, в котором каждый уважает каждого. Только так мы можем построить действительно сильную, действительно свободную демократическую Украину. Пусть так и будет. Слава Украине!" - подытожила Тимошенко.

Напомним, сегодня, 22 января, в Украине отмечают День соборности. В этот день в 1919 году состоялся Акт воссоединения Украинской народной республики и Западноукраинской народной республики.

Официально этот праздник установили в 1999 году, учитывая большое политическое и историческое значение объединения УНР и ЗУНР.