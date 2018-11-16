Тимошенко: холод в Смеле стал следствием решений Порошенко поднять цену на газ

Фото: Тимошенко в Смеле (пресс-служба)

Тимошенко приехала в Смелу

Главная причина отсутствия теплоснабжения - искусственное подорожание газа по решению властей. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила в Смеле Черкасской области, передает пресс-служба "Батькивщины".

Она отметила, что именно благодаря стойкости и настойчивости жителей Смелы власть в конце концов вынуждена была дать тепло: "В Украине так сложилось, что действует не государство и не власть, которые должны просто выполнять свои обязанности, а народ в революциях, протестах должны дать пинка. И тогда движение начинается".

Она отметила, что причиной проблем с обогревом по всей стране является цена на газ. "Когда сказали, что у вашего теплокоммуэнерго есть долги и поэтому не включают тепло, надо смотреть на то, что это за долги", – отметила Тимошенко.

Значительная часть долгов является искусственной и возникла лишь из-за разницы в ценах, добавила она.

"Когда выставляют заоблачные цены на газ, а депутаты местных советов защищают людей и не дают добро на повышение тарифов на тепло, тогда эту разницу должен покрывать государственный бюджет, а он не сделал вовремя свою работу. А почему цена на газ растет? Почему в 2014 году, до того, как пришла эта мафия к власти, вся Украина потребляла газ украинской добычи, и цены были справедливыми?", – напомнила политик.

Лидер "Батькивщины" назвала обманом заявления власти о том, что это рыночная цена и больше украинского газа нет. Она убеждена, для того чтобы газ украинской добычи пошел украинцам, достаточно одного решения президента.

Тем временем, напомнила Тимошенко, лучшие месторождения природного газа раздали "ближайшему коррумпированному окружению двух последних президентов".

Тимошенко заявила, что президент одной рукой удерживает газовые месторождения, а другой стучит по столу и требует срывать пломбы: "Не воруйте, и тогда не придется срывать пломбы".