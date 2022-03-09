UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Тимошенко: в Энергодаре началась эвакуация, за жителями Сум и Изюма отправился транспорт

Автор: Артем Горовенко

Из Энергодара в Запорожье отправилась колонна эвакуационных автобусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.

Из Лохвицы на Полтавщине гуманитарная колонна отправилась в Сумы. Колонны из Сум и городов Киевской области будет сопровождать Красный Крест.

Кроме того, эвакуационная колонна выехала за жителями Изюма по маршруту Изюм-Лозовая.

Напомним, ранее Тимошенко сообщал, что сегодня, 9 марта, с 9-00 до 21-00 должны функционировать "зеленые коридоры" для эвакуации по маршрутам:

  • Энергодар - Запорожье;
  • Сумы - Полтава;
  • Изюм - Лозовая;
  • Мариуполь - Запорожье;
  • Волноваха - Покровск;
  • Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель - Киев.
Читайте РБК-Украина в Google News
Энергодар