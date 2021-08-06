Тимошенко электропоезда из Черкасс запустят уже в текущем году

В рамках программы Президента Владимира Зеленского " Большая стройка " стартовали работы по электрификации участка от Черкасс до станции им. Шевченко. Это позволит уже в этом году запустить в области электропоезда и значительно сократить время в пути.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя Офиса президента, координатора "Большого строительства" Кирилла Тимошенко.

"Сегодня начали электрификацию 30 км участка, от Черкасс до станции им. Шевченко. В следующем году электрификацию железной дороги продолжат еще на 90 км, до Гребенки", - рассказал Тимошенко.

Он пояснил, что уже в этом году из Черкасс поедут электропоезда, а путь в Киев будет занимать 2,5 часа. Для жителей региона станут доступны прямые маршруты в Кропивницкий, Харьков, Львов, Полтаву, Тернополь, пригородные поезда в Городище, Корсунь-Шевченковский, Смелу и Каменку.

Тимошенко также анонсировал масштабное обновление дорожной сети Черкащины. Долгое время трассы области находились в неудовлетворительном состоянии.

"Яркий пример - окружная Золотоноши, где по программе "Большая стройка" идет капитальный ремонт. Впервые за 40 лет", - написал замглавы ОП.

Трасса Н-16 "Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань" будет отремонтирована полностью. В прошлом году уже было сделано 67 км, а в течение этого года будет завершено еще 115 км. Всего область получит 250 км отремонтированных государственных дорог, не считая местных, которые также будут восстановлены.

"Учитывая туристический потенциал Черкащины, ее замечательную природу и гостеприимство людей, я уверен, что качественное сообщение будет привлекать многочисленных гостей", - отметил Тимошенко.