Тимошенко о "Большой стройке": каждая гривна, вложенная в дороги, приносит 5-8 грн в экономику

По его словам, программу разрабатывали в 2019 году для проведения масштабной реконструкции дорог и объектов социальной инфраструктуры.

"Мы лишь только стартовали, как началась пандемия. Почти все в мире остановилось. Было принято решение, что с четким соблюдением карантинных мер "Большую стройку" все равно надо продолжать", - вспоминает он.

Инфраструктурная программа президента помогла компенсировать резкое падение ВВП вследствие коронакризиса. По оценкам Нацбанка, "Большая стройка" дала дополнительных 1,5% к национальному ВВП.

"Каждая гривна, вложенная в дорожное строительство, приносит 5-8 гривен в экономику за счет смежных отраслей. По прогнозам аналитиков Киевской школы экономики, в последующие пять лет "Большая стройка" приведет к кумулятивному увеличению ВВП на 4,4%", - комментирует Тимошенко.

Кроме того, программа создала тысячи рабочих мест для заробитчан, вынужденных вернуться домой из-за закрытия границ. Получая в Украине достойную зарплату, многие больше не планируют выезжать на заработки.

Еще одним важным аспектом в ковидную эпоху стало развитие медицины, в частности - сети приемных отделений европейского качества.

"Пандемия и здесь (особенно здесь!) доказала, почему стоило начинать "Большую стройку". Модернизированные приемные отделения с новой медтехникой дают возможность оказать экстренную помощь человеку за 20-30 минут. А не за 2-3 часа, как было раньше, когда пациентов возили длинными коридорами из кабинета в кабинет (в худшем случае - вообще в другой город), теряя драгоценное время", - добавляет Тимошенко.