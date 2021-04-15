Тимошенко анонсировал расширение ипотеки под 7% по программе "Большая стройка"
Верховная рада сделала шаг к реализации президентской программы доступного жилья. Принятый парламентом законопроект № 5308 позволит выдать около 8 тысяч ипотечных кредитов на жилье и передать 12 тысяч квартир в финансовый лизинг.
Об этом заявил заместитель председателя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.
"Это второй этап внедрения президентской инициативы для обеспечения граждан Украины доступным жильем. Вскоре мы существенно масштабируем имеющуюся программу ипотеки под 7%, обеспечив развитие рынка ипотечного кредитования", - заявил Тимошенко.
Кроме того, будет внедрен новый финансово-кредитный механизм лизинга жилья.
"Приобрести жилье в лизинг под 5% годовых смогут сотни семей медиков, военнослужащих, педагогов, полицейских и спасателей", - добавил он.
Реализовывать президентскую программу будет созданное в 2020 году ЗАО "Укрфинжитло". Украинцы смогут оформить ипотечный кредит сроком до 30 лет с первым взносом 20%.
Ставка по кредиту будет фиксированной - 7% в год, что намного выгоднее предложения коммерческих банков. Также жилье можно будет приобрести в лизинг под 5% годовых, без первого взноса.
"Сотни тысяч граждан нуждаются в улучшении жилищных условий, но при существующих обстоятельствах большинство из них не может себе позволить приобрести жилье", - сообщил генеральный директор ЗАО "Укрфинжитло" Василий Шкураков.
По его словам, такие программы существуют во всех развитых странах мира. Принятие закона в целом позволит начать масштабную государственную программу доступной ипотеки и в Украине.
Напомним, как ранее сообщал Кирилл Тимошенко, в 2021 году президентская программа "Большая стройка" будет существенно расширена.
Кроме чисто инфраструктурных проектов и развития сети дорог, садиков, школ, больниц и спортивных объектов, будет запущена "Большая реставрация" памятников культуры, программы доступной ипотеки и лизинга жилья, развития авиа - и железнодорожного сообщения между регионами Украины и многое другое.