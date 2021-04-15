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Тимошенко анонсував розширення іпотеки під 7% за програмою "Велике будівництво"

Новость на русском → Київ, Четвер 15 квітня 2021 10:17
Тимошенко анонсував розширення іпотеки під 7% за програмою "Велике будівництво" Фото: Кирило Тимошенко (facebook.com kirill timoshenko)
Автор: РБК-Україна

Верховна рада зробила крок до реалізації президентської програми доступного житла. Прийнятий парламентом законопроект № 5308 дозволить видати близько 8 тисяч іпотечних кредитів на житло та передати 12 тисяч квартир у фінансовий лізинг.

Про це заявив заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

"Це другий етап впровадження президентської ініціативи для забезпечення громадян України доступним житлом. Незабаром ми суттєво масштабуємо наявну програму іпотеки під 7%, забезпечивши розвиток ринку іпотечного кредитування", - заявив Тимошенко.

Крім того, буде впроваджено новий фінансово-кредитний механізм лізингу житла.

"Придбати житло у лізинг під 5% річних зможуть сотні сімей медиків, військовослужбовців, педагогів, поліцейських та рятувальників", - додав він.

Реалізовувати президентську програму буде створене у 2020 році ПрАТ "Укрфінжитло". Українці зможуть оформити іпотечний кредит терміном до 30 років із першим внеском у 20%.

Ставка по кредиту буде фіксованою - 7% на рік, що набагато вигідніше за пропозиції комерційних банків.

Також житло можна буде придбати в лізинг під 5% річних, без першого внеску.

"Сотні тисяч громадян потребують покращення житлових умов, але за наявних обставин більшість із них не може собі дозволити придбати житло", - зазначає генеральний директор ПрАТ "Укрфінжитло" Василь Шкураков.

За його словами, такі програми існують у всіх розвинених країнах світу. Прийняття закону в цілому дозволить розпочати масштабну державну програму доступної іпотеки і в Україні.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Кирило Тимошенко, у 2021 році президентська програма "Велике будівництво" буде суттєво розширена.

Крім суто інфраструктурних проєктів і розбудови мережі доріг, садочків, шкіл, лікарень та спортивних об’єктів, буде запущена "Велика реставрація" пам’яток культури, програми доступної іпотеки і лізингу житла, розвитку авіа- та залізничного сполучення між регіонами України та багато іншого.

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