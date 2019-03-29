Тимошенко: 31 марта - исторический день, который изменит будущее Украины

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

В Киеве, Мариуполе и Львове прошла акции единения "Украина выбирает изменения"

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что 31 марта для Украины - это исторический момент. Об этом она заявила во время акции единения "Украина выбирает изменения", которая одновременно проходила на Михайловской площади в Киеве, на Соборной площади в Мариуполе и на площади перед университетом им. Ивана Франко во Львове, сообщает пресс-служба партии.

По ее словам, объединив силы и сделав правильный шаг наше поколение должно дать бой действующей системе власти и избрать путь в светлое и счастливое будущее.

"Это уникальный момент, который на сотни лет может определить будущее Украины и каждого из нас. Такие моменты в жизни каждой нации время от времени наступают. Нации или реализуют этот шанс и возможность, или его теряют. Я убеждена, что наш шанс будет реализован. И мы с вами - наше поколение - несем ответственность перед нашими потомками, какую страну мы передадим детям: успешную или такую, как сейчас; европейскую, мирную или в войне и коррупции. Наше поколение обязано сделать свою работу. И мы ее сделаем", - подчеркнула она.

Кандидат в президенты отметила, что за последние месяцы она объехала всю Украину от Востока до Запада, где увидела и пообщалась с тысячами людей. Все они, отметила Тимошенко, ждут изменений в стране: "Украина сильная и способна пройти испытания и выйти на путь процветания".

Для того, чтобы закончить эпоху руин и начать эпоху возрождения и становления Украины, Юлией Тимошенко был инициирован и разработан совместно с лучшими специалистами Новый курс - пошаговый план действий, четкая стратегия развития, которая инвентаризирует все наши ресурсы и прокладывает путь, чтобы следующие годы были победными.

По словам Тимошенко, объединив наши усилия, мы построим красивое государство, в котором каждый захочет жить.

"У нас есть путь, национальный план, светлая и четкая надежда. Объединившись, мы сможем показать высокий класс, как побеждать и идти вперед", - убеждена лидер партии.

Как отмечается, во время акции единения кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко поддержали председатель Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко, волонтер, юрист, общественный активист Геннадий Друзенко, ветеран АТО, защитник Донецкого аэропорта Николай Тихонов и украинские военные, первый президент Украины Леонид Кравчук и кандидат в президенты Сергей Тарута, который недавно заявил о поддержке лидера "Батькивщины". Всего в акции приняло участие около 30 тысяч человек.