Тимченко: цели устойчивого развития ООН - ориентиры для развития украинского бизнеса

"Мир меняется и ответственность за будущее лежит не только на государстве или политиках, но и на бизнесе. Цели устойчивого развития ООН должны стать ценностным и практическим ориентиром для развития большего количества компаний в Украине", - подчеркнул Максим Тимченко.

По его словам, ДТЭК готов предоставлять экспертизу в вопросах устойчивого развития и делиться собственным опытом. Только совместные усилия позволят достичь глобальных целей и противодействовать изменениям климата.

Как отмечает пресс-служба, ДТЭК в 2007 году одним из первых в Украине присоединился к Глобальному договору ООН и интегрировал в ESG-стратегию 12 Целей устойчивого развития ООН. Компания стремится отвечать интересам общества в более широком контексте.

"Именно поэтому усилия ДТЭК в сфере устойчивого развития направлены на уменьшение влияния на окружающую среду и рациональное использование ресурсов, повышение промышленной безопасности и сохранение здоровья персонала, этическое ведение бизнеса и соблюдение антикоррупционных стандартов, открытый диалог с обществом и сотрудниками", - отмечает пресс-служба.

Также ДТЭК регулярно отчитывается о достижении прогресса по взятым на себя обязательствам по каждому из четырех основных блоков: экология, права человека, противодействие коррупции и трудовые отношения.

"Продвигать устойчивое развитие через отдельные компании возможно, но это работа в длинную. Гораздо легче работать в подготовленной среде, в устойчивой экосистеме. Наблюдательный совет Глобального договора ООН в Украине помогает развивать именно такую экосистему, коммуницировать важность включения Целей устойчивого развития бизнесом, тем самым помогая расти нашей сети", - отметила генеральный директор Сети Глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук

Напомним, глобальный договор ООН является крупнейшей в мире инициативой корпоративной социальной ответственности. Сеть Глобального Договора в Украине является официальным представителем всемирной сети Глобального договора ООН и платформой для диалога между бизнесом, инвесторами, общественностью, органами местного самоуправления и правительством.