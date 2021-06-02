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Тимченко: синхронизация энергосистем Украины и Европы - вопрос национальной идеи

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Киев, Среда 02 июня 2021 15:29
Тимченко: синхронизация энергосистем Украины и Европы - вопрос национальной идеи Фото: Максим Тимченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Генеральный директор ДТЭК считает, что процесс синхронизации энергосистем Украины и ЕС является геополитическим вопросом.

Об этом он сообщил в интервью "Экономической правде".

"Нам нельзя недооценивать важность процесса синхронизации. Я очень бы хотел, чтобы вопрос синхронизации наших энергосистем дошел до уровня национальной идеи. Что это нам даст? Это вопрос геополитики. Мы физически будем присутствовать в Европе. Мы будем полноправными участниками европейского энергорынка", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Результатом этого процесса будет приход европейских игроков на энергетический рынок Украины, что повисит конкуренцию, а также принесет европейские правила игры, что должно позитивно повлиять на капитализацию всей отрасли и ее регуляторную политику.

"Я считаю, что синхронизация энергосистем - это огромнейший шаг вперед в евроинтеграции, который будет сделан и принесёт европейские правила игры на рынок. Это приведет сюда западных игроков", - подчеркнул он.

Напомним, ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что синхронизация украинской энергосистемы с европейской неизбежно состоится в 2023 году.

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