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Тимченко рассказал, какие механизмы противодействия коррупции введены в ДТЭК

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Киев, Вторник 07 декабря 2021 19:55
Тимченко рассказал, какие механизмы противодействия коррупции введены в ДТЭК Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Артем Горовенко

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко принял участие в мероприятии "Добропорядочный бизнес - залог устойчивого экономического развития страны". Событие состоялось в рамках антикоррупционной недели Глобального договора ООН в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Одним из приоритетов новой стратегии ДТЭК 2030, основанной на принципах ESG, ценностях и ответственности бизнеса за прогресс в достижении Целей устойчивого развития ООН, является противодействие коррупции. В своей деятельности ДТЭК придерживается политики "нулевой толерантности" к коррупции. Принципы компании в борьбе с коррупцией - честность, справедливость, подотчетность, прозрачность и ответственность перед обществом. Для обеспечения этих принципов с 2010 года в ДТЭК работает специальное подразделение - Служба комплаенс. Отсутствие коррупции, прозрачная бизнес-среда в стране - важнейшие условия для принятия решений об инвестициях и развитии бизнеса. Только преодолев коррупцию, мы сможем обеспечить рост экономики и благосостояния граждан", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

По его словам, в группе ДТЭК введены механизмы противодействия коррупционным действиям и нарушениям. В частности, с 2010 года работает специальное подразделение - Служба комплаенс.

"Задачей подразделения является построение внутренней эффективной системы противодействия коррупции и обучение сотрудников принципам этического ведения бизнеса, принятым в компании. Ключевыми инструментами системы являются Кодекс этики и делового поведения, антикоррупционная программа, комплаенс-контроли в ключевых бизнес-процессах. Антикоррупционная программа ДТЭК разработана в соответствии с лучшими международными практиками и соответствует требованиям Конвенции Организации Экономического Сотрудничества и Развития (OECD), Конвенции ООН против коррупции и другим международным документам", - добавляют в компании.

В 2020 году ДТЭК подписал вместе с представителями бизнеса и общественными организациями Меморандум Глобального договора ООН в Украине о совместных действиях по антикоррупции.

Глобальный договор ООН в Украине является официальным представителем сети Глобального договора ООН, который является добровольной инициативой для продвижения корпоративной социальной ответственности среди мирового бизнес-сообщества, а также платформой для диалога между бизнесом, инвесторами, общественностью, органами местного управления и правительством. Задачи и приоритетные направления для приложения усилий сформулированы в 17 целях устойчивого развития ООН.

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ДТЭК Максим Тимченко
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