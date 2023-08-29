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У тимчасово окупованому Бердянську повідомляють про вибухи

Бердянськ, Вівторок 29 серпня 2023 21:43
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У тимчасово окупованому Бердянську повідомляють про вибухи Фото: у Бердянську пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Потужні вибухи пролунали у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Це сталося ввечері у вівторок, 29 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

"Гаряче у "глибокому тилу". Мешканці поки що окупованого Бердянська повідомляють про потужні вибухи", - написав мер Мелітополя.

Наразі інформації про причини вибухів немає. Також невідомо, в якому саме районі окупованого Бердянська чули вибухи.

У тимчасово окупованому Бердянську повідомляють про вибухи

скриншот deepstatemap.live

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували територію вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Зараз росіяни щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області.

При цьому українські військові цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області. Бої йдуть на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському. За даними Сил оборони, українські бійці просуваються на Таврійському напрямку.

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