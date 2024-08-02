Тимчасовий захист у Болгарії: на яку допомогу можуть розраховувати українці

Уряд Болгарії продовжив програму гуманітарної допомоги для українських біженців до 31 грудня 2024 року. Змін у схемі підтримки не передбачено.

На яку допомогу можуть розраховувати українські біженці у Болгарії, РБК-Україна розповідає з посиланням на refugeelight.bg.

На яку допомогу мають право українські біженці у Болгарії

Українські біженці у Болгарії мають право на безкоштовне розміщення. Гуманітарна допомога для українців передбачає компенсацію витрат на проживання, але не поширюється на харчування.

Умови відрізняються для біженців залежно від періоду їхнього прибуття до країни. Зокрема, правила такі:

якщо станом на 31 жовтня 2022 року біженці проживали в готелі, який визначений для розміщення та внесений до Національного туристичного реєстру, то до 31 грудня 2024 року вони можуть там залишатися. Готель буде отримувати 15 левів (340 грн) на добу за одну людину, що покриватиме лише проживання. Заклад не зобов'язаний надавати харчування.

Якщо біженці приїхали до Болгарії і отримали тимчасовий захист після 31 жовтня 2022 року, їм надається житло тільки в одному з місць, затверджених урядом:

місця, внесені до спеціального Реєстру притулків, створеного для реалізації програми гуманітарної допомоги;

місця, які перебувають у державній, комунальній власності або у власності державних підприємств, у Національному туристичному реєстрі, входять до переліку, затвердженого Головою Тимчасової робочої групи (ТРГ) Національної ради з питань міграції, кордонів, притулку та інтеграції та з питань осіб, які отримали тимчасовий захист в Болгарії.

Ці місця отримують 18 левів (407 грн) на добу на одну людину. Так само кошти покриватимуть лише проживання, харчування не надаватиметься. Але біженці будуть забезпечені мийними та гігієнічними засобами. Продукти харчування можуть інколи привозити волонтери та гуманітарні організації.

Право на цю гуманітарну допомогу не матимуть біженці, які:

мають трудовий договір, зареєстрований в Національному управлінні з доходів і зборів;

отримують фінансову допомогу на оренду житла, житлові ваучери або інші форми житлової допомоги в рамках інших програм від органів державної влади.

Фото: Розміщення біженців у Болгарії (gettyimages.com)

Яке житло отримають українці після прибуття до Болгарії

Ті, хто приїжджають до Болгарії вперше або ті, хто виїхали з готелю, у якому проживали до 31 жовтня 2022 року (наприклад, поверталися до України), будуть поселені до місць розміщення, затверджених урядом.

Але перед тим, як новоприбулих направлять до конкретного місця проживання, їх розмістять у транзитному центрі, розташованому в м. Єлхово (вул. Чаталджа, 2). Там вони перебуватимуть від 1 до 14 днів.

Вибирати, де жити, біженці не можуть. З транзитного центру їх переведуть туди, де є вільне місце. Виняток зроблять для тих, у кого члени родини вже розміщені за цією програмою гуманітарної допомоги.

Щоб подати заявку на возз’єднання з членами сім’ї, треба мати реєстраційну картку про надання тимчасового захисту та особистий номер іноземця (ЛНЧ), який вказаний у картці. До заяви болгарською мовою слід додати документи, які підтверджують родинний зв'язок – свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження.

Якщо біженці тимчасово виїжджають із наданого житла з поважної причини (лікування, повернення у Україну, смерть родича), необхідно попередити Національний оперативний штаб (НОЩ) електронною поштою (support@ukraine.gov.bg, ua.support@egov.bg, crisis@government.bg). Якщо цього не зробити, місце не буде зарезервоване і після повернення біженців направлять в той заклад, де будуть вільні номери.