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Тимчасовий спікер Палати представників США пригрозив відставкою, - NBC News

Фото: Патрік МакГенрі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Спікер Палати представників Конгресу США представник Республіканської партії Патрік МакГенрі пригрозив піти у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За даними американського каналу, політик на закритому засіданні в четвер, 19 жовтня, висловив протест спробам деяких однопартійців-республіканців змусити його ухвалити закон без явного голосування за розширення повноважень спікера.

У публікації зазначається, що коментарі МакГенрі підкреслюють скрутне становище, в якому опинилися республіканці: вони "нічого не можуть зробити, поки не оберуть нового спікера", при цьому не можуть домовитися про кандидатуру.

Водночас МакГенрі не бажає створювати прецедент, який дав би майбутнім тимчасовим спікерам повноваження постійних представників, які обираються в Палаті. Це може означати, що у Палаті в майбутньому не доведеться обирати спікерів.

Що передувало

Нагадаємо, 3 жовтня Палата представників США відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті. За таке рішення проголосували 8 республіканців та 208 демократів.

Після цього у нижній палаті Конгресу зайнялися виборами нового спікера. Спочатку основним кандидатом від республіканців став Стів Скалліз, але його кандидатуру навіть не виносили на голосування у Палаті представників, оскільки він не мав шансів.

Після цього республіканці вирішили зробити основним кандидатом Джима Джордана. Але 17 жовтня він не набрав необхідної кількості голосів у Палаті представників.

Альтернативою республіканці хочуть розширити повноваження тимчасового спікера, яким зараз є Патрік МакГенрі.

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