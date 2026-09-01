Тім Кук передає штурвал Apple: новий CEO отримав компанію в розпал ШІ-гонки

В Apple розпочинається нова епоха: Тім Кук залишає посаду CEO після 15 років керівництва компанією. Його наступником стане Джон Тернус, якому доведеться вести корпорацію через кадрові зміни та жорстку ШІ-гонку.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на аналітику Марка Гурмана для Bloomberg.
31 серпня Тім Кук опублікував звернення до співробітників, оголосивши, що 1 вересня стане його останнім днем на посаді генерального директора. Кук очолив Apple у серпні 2011 року, змінивши засновника компанії Стіва Джобса.
За 15 років під його керівництвом корпорація суттєво розширила портфель продуктів і сервісів, презентувавши
Кук залишає посаду СЕО у період, коли компанія регулярно звітує про рекордні квартальні прибутки та зберігає високу фінансову стабільність.
З усім тим, Кук повністю не залишає Apple. Він обійме посаду виконавчого голови ради директорів (Executive Chairman).
На новій позиції він зосередиться на взаємодії з політиками та урядовими структурами по всьому світу, зокрема збереже прямі контакти з президентом США Дональдом Трампом та урядом Китаю.
У своєму прощальному листі до команди Кук подякував співробітникам за роботу, наголосивши на важливості корпоративної культури.
"Це місце - доказ того, що культура перемагає все. Ми поділяємо переконання, що створене нами має значення, і що ми маємо як можливість, так і відповідальність залишити цей світ кращим, ніж ми його знайшли", - зазначив Кук.
"...змінюється моя посада, але любов до спільноти Apple не зміниться ніколи. Дякую за те, що ви є постійним джерелом натхнення", - звернувся Кук до користувачів Х.
Новим СЕО Apple стає Джон Тернус, який пропрацював у компанії понад 25 років і до останнього часу обіймав посаду старшого віцепрезидента з апаратної інженерії (Hardware Engineering).
Він стане лише третім генеральним директором компанії з 1997 року після Стіва Джобса та Тіма Кука.
Призначення "фахівця із заліза" сигналізує про прагнення Apple посилити фокус на продуктивній інженерії.
Під безпосереднім керівництвом Тернуса компанія випустила низку останніх новинок:
"Я відчуваю величезне полегшення, передаючи штурвал комусь настільки блискучому, чудовому та здатному, як Джон. Мало хто розуміє, що потрібно для створення продуктів, які змінюють світ, так, як це розуміє Джон", - написав Кук про Тернуса.
Джон Тернус (фото: Apple)
Тернус перебирає управління у складний момент для внутрішньої структури Apple. На відміну від Кука, який у 2011 році спирався на стабільну команду менеджерів середньої ланки, новий СЕО постане перед необхідністю повністю замінити ключову ланку.
Більшість нинішніх віцепрезидентів Apple працює у компанії десятиліттями, наближається до пенсійного віку (60+ років) і готується до відставки. Тернусу доведеться шукати заміну ключовим фігурам:
Джоні Сруджі - старший віцепрезидент із апаратних технологій, який створив підрозділ Apple Silicon та керував переходом з процесорів Intel. Наразі компанія готує релізи чипів M5 Ultra, M6, а також лінійки M7, M7 Pro та M7 Max на наступний рік.
Дірдре О'Браєн - працює в Apple з 1988 року, очолює роздрібну мережу (Retail) та HR-департамент. Володіє колосальним інституційним досвідом.
Лука Маестрі - колишній фінансовий директор, який зараз обіймає посаду віцепрезидента з корпоративних сервісів, допомагаючи новому CFO Кевану Пареху. Очікується його остаточний вихід з компанії.
Ґреґ Джозвік - керівник маркетингового відділу, який працює в Apple з 1986 року. На заміну йому та його заступнику Бобу Борчерсу розглядають кандидатури Ліліан Рінкон (голова маркетингу ШІ-напряму) та Каєнн Дренс (багаторічна керівниця маркетингу iPhone).
Джон Тернус очолює компанію у момент, коли Apple має адаптувати свій величезний парк пристроїв та сервісний бізнес до вимог епохи ШІ.
Перша публічна перевірка для нового керівника відбудеться вже за 8 днів після вступу на посаду.
9 вересня відбудеться традиційна осіння презентація Apple. На цьому заході очікується дебют лінійки iPhone 18 Pro, а також анонс першого гнучкого смартфона компанії - iPhone Ultra.