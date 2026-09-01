Тім Кук передає штурвал Apple: новий CEO отримав компанію в розпал ШІ-гонки

Завершення 15-річної епохи: Тім Кук залишає посаду СЕО

31 серпня Тім Кук опублікував звернення до співробітників, оголосивши, що 1 вересня стане його останнім днем на посаді генерального директора. Кук очолив Apple у серпні 2011 року, змінивши засновника компанії Стіва Джобса.

За 15 років під його керівництвом корпорація суттєво розширила портфель продуктів і сервісів, презентувавши

Apple Watch, AirPods,

HomePod,

гарнітуру Vision Pro,

цифрові платформи Apple Music і Apple TV.

Кук залишає посаду СЕО у період, коли компанія регулярно звітує про рекордні квартальні прибутки та зберігає високу фінансову стабільність.

З усім тим, Кук повністю не залишає Apple. Він обійме посаду виконавчого голови ради директорів (Executive Chairman).

На новій позиції він зосередиться на взаємодії з політиками та урядовими структурами по всьому світу, зокрема збереже прямі контакти з президентом США Дональдом Трампом та урядом Китаю.

У своєму прощальному листі до команди Кук подякував співробітникам за роботу, наголосивши на важливості корпоративної культури.

"Це місце - доказ того, що культура перемагає все. Ми поділяємо переконання, що створене нами має значення, і що ми маємо як можливість, так і відповідальність залишити цей світ кращим, ніж ми його знайшли", - зазначив Кук.

"...змінюється моя посада, але любов до спільноти Apple не зміниться ніколи. Дякую за те, що ви є постійним джерелом натхнення", - звернувся Кук до користувачів Х.

Джон Тернус: чому Apple обирає апаратний вектор

Новим СЕО Apple стає Джон Тернус, який пропрацював у компанії понад 25 років і до останнього часу обіймав посаду старшого віцепрезидента з апаратної інженерії (Hardware Engineering).

Він стане лише третім генеральним директором компанії з 1997 року після Стіва Джобса та Тіма Кука.

Призначення "фахівця із заліза" сигналізує про прагнення Apple посилити фокус на продуктивній інженерії.

Під безпосереднім керівництвом Тернуса компанія випустила низку останніх новинок:

ультратонкий iPhone Air;

бюджетний ноутбук MacBook Neo;

навушники AirPods із функціями контролю слуху;

оновлені комп'ютери Mac mini та Mac Studio, ранній реліз яких у 2026 році був продиктований зростаючим попитом на апаратні потужності для корпоративного штучного інтелекту.

"Я відчуваю величезне полегшення, передаючи штурвал комусь настільки блискучому, чудовому та здатному, як Джон. Мало хто розуміє, що потрібно для створення продуктів, які змінюють світ, так, як це розуміє Джон", - написав Кук про Тернуса.

Джон Тернус (фото: Apple)

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Неминуча криза топ-менеджменту: виклики для нового СЕО

Тернус перебирає управління у складний момент для внутрішньої структури Apple. На відміну від Кука, який у 2011 році спирався на стабільну команду менеджерів середньої ланки, новий СЕО постане перед необхідністю повністю замінити ключову ланку.

Більшість нинішніх віцепрезидентів Apple працює у компанії десятиліттями, наближається до пенсійного віку (60+ років) і готується до відставки. Тернусу доведеться шукати заміну ключовим фігурам:

Джоні Сруджі - старший віцепрезидент із апаратних технологій, який створив підрозділ Apple Silicon та керував переходом з процесорів Intel. Наразі компанія готує релізи чипів M5 Ultra, M6, а також лінійки M7, M7 Pro та M7 Max на наступний рік.

Дірдре О'Браєн - працює в Apple з 1988 року, очолює роздрібну мережу (Retail) та HR-департамент. Володіє колосальним інституційним досвідом.

Лука Маестрі - колишній фінансовий директор, який зараз обіймає посаду віцепрезидента з корпоративних сервісів, допомагаючи новому CFO Кевану Пареху. Очікується його остаточний вихід з компанії.

Ґреґ Джозвік - керівник маркетингового відділу, який працює в Apple з 1986 року. На заміну йому та його заступнику Бобу Борчерсу розглядають кандидатури Ліліан Рінкон (голова маркетингу ШІ-напряму) та Каєнн Дренс (багаторічна керівниця маркетингу iPhone).

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Перший іспит: презентація 9 вересня

Джон Тернус очолює компанію у момент, коли Apple має адаптувати свій величезний парк пристроїв та сервісний бізнес до вимог епохи ШІ.

Перша публічна перевірка для нового керівника відбудеться вже за 8 днів після вступу на посаду.

9 вересня відбудеться традиційна осіння презентація Apple. На цьому заході очікується дебют лінійки iPhone 18 Pro, а також анонс першого гнучкого смартфона компанії - iPhone Ultra.