Тіло Лаури Дальмаєр залишили в горах: "Це її побажання"

31-річна спортсменка потрапила під каменепад у понеділок, 28 липня, під час спуску з вершини.

Поруч із нею перебувала напарниця, яка одразу спробувала надати допомогу, однак ситуацію ускладнили особливості місцевості та тривалий зсув.

Наступного дня, у вівторок 29 липня, була розпочата рятувальна місія. Однак вже того ж вечора зусилля довелося припинити.

Причиною стало поєднання високого ризику повторних обвалів та мінливих погодних умов, що зробили операцію надто небезпечною.

Згідно з офіційною заявою, спортсменка зазнала важких травм та, найімовірніше, загинула миттєво. Її тіло залишиться в горах, адже ризик пошукової операції надто великий.

"На основі даних із повітряного спостереження та опису травм, наданого її напарницею, припускається, що Лаура загинула одразу після інциденту. Після настання темряви рятувальну операцію було зупинено", - повідомляє менеджмент.

Також у заяві наголосили, що залишити тіло в горах було особистим побажанням Дальмаєр. Вона заздалегідь висловила волю, щоби в подібній ситуації ніхто не ризикував своїм життям задля її порятунку.

"Це рішення цілком узгоджене з її письмовим заповітом. Родичі Лаури також просять поважати її останнє бажання", - додала команда.

Рідні згадують Дальмаєр як щиру та віддану людину, яка надихала інших слідувати за своїми мріями.

"Лаура збагатила життя багатьох своїм характером і прикладом. Вона залишалася вірною собі до останнього", - розповіли близькі.

Лаура Дальмаєр була однією з найуспішніших спортсменок свого покоління. Вона виграла два золота на Олімпіаді-2018 та сім разів ставала чемпіонкою світу. У 2019 році несподівано завершила спортивну кар’єру у віці 25 років.