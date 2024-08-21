Тіло британського мільярдера Лінча знайшли на місці затоплення яхти біля берегів Сицилії

В Італії встановили, що два тіла, які витягли з місця затоплення яхти Bayesian, належать британському мільярдеру Майку Лінчу та його дочці-підлітку Ханні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у коментарі The Telegraph заявив гендиректор цивільної оборони Сициллі Сальво Кочина.

Тіла були знайдені в одній з кают судна між двома матрацами. Це вже друга і третя жертви корабельної аварії. Першим було знайдено тіло кухаря яхти Рекальдо Томаса. "Від себе особисто і від імені своїх колег я хотів би висловити найглибші співчуття сім'ям загиблих", - додав він.