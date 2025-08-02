Не тільки зарядка. 10 пристроїв, які можна підключити до вашого смартфона

Зберігання даних (флешки та зовнішні накопичувачі)

Коли пам'ять смартфона забивається фото, відео та випадковими завантаженнями, один із найпростіших способів - підключити флешку або зовнішній накопичувач і перенести файли туди. Особливо зручно, якщо потрібно швидко відкрити відео або документ без хмарних сервісів.

Для цього підійде:

OTG-адаптер (якщо роз'єм microUSB)

USB-C-флешка - для нових Android-смартфонів (наприклад, Samsung USB-C)

Флешка з Lightning-роз'ємом - для iPhone (наприклад, SanDisk iXpand).

Деякі зовнішні диски, особливо компактні (наприклад, Samsung T7), можуть отримувати живлення від телефона. Більш "важкі" моделі потребуватимуть додаткового живлення - наприклад, від мережевого адаптера або живлення через USB-хаб.

Варто зазначити, що накопичувач має бути відформатований у FAT32 або exFAT, щоб смартфон його "побачив".

Геймпади

Мобільні ігри зручніше проходити з повноцінним геймпадом. Підтримуються контролери від Xbox і PlayStation - достатньо потрібного кабелю і OTG-перехідника. Також є спеціальні геймпади для смартфонів - GameSir G8 Galileo, Razer Kishi V3.

Більшість Android та iOS пристроїв підтримують геймпади "з коробки", але важливо переконатися, що гра теж підтримує управління з контролера.

Клавіатура та миша

Якщо потрібно попрацювати з текстом, таблицями або поштою прямо на смартфоні, підключіть клавіатуру і мишку. Через OTG-адаптер або Lightning to USB можна використовувати як дротові, так і бездротові моделі.

Якщо не вистачає портів - стане в пригоді USB-хаб (наприклад, від UGREEN). Також можна використовувати комплект клавіатури і миші з одним ресивером - він займе тільки один роз'єм.

Дротовий інтернет

У разі проблем із Wi-Fi можна підключити смартфон до інтернету безпосередньо через Ethernet-кабель.

Для цього буде потрібно:

USB-C to Ethernet адаптер - для Android і нових iPhone

Lightning to Ethernet адаптер - для старіших iPhone.

Підключення визначається автоматично, пріоритет віддається провідній мережі.

Підключення до проектора

Смартфони з USB-C і підтримкою DisplayPort Alt Mode можуть виводити відео безпосередньо на проектор. Для цього потрібен адаптер USB-C to HDMI або USB-C to VGA. Підключення відбувається автоматично.

Для iPhone потрібен Lightning Digital AV Adapter. Для старих Android з microUSB - MHL-адаптер, але стабільність роботи не гарантується.

Фото з камери відразу на телефон

Зняти фото на дзеркалку і відразу передати на смартфон - можливо. Достатньо використати адаптер USB-C або Lightning to USB і сумісний кабель.

Android зазвичай одразу розпізнає камеру. iPhone відкриває імпорт у додатку Фото.

Принтери

Якщо терміново потрібно роздрукувати документ, надісланий у месенджері або на пошту, можна під'єднати принтер безпосередньо до смартфона - без комп'ютера.

Більшість сучасних Android та iOS-пристроїв автоматично розпізнають USB-принтери, якщо використовувати відповідний OTG-адаптер. Додатково варто встановити фірмовий додаток від виробника або сторонні рішення на кшталт PrinterShare (Android, iOS) або NokoPrint (Android, iOS).

Для власників iPhone чудово підійдуть AirPrint-принтери з підтримкою USB - це запасний варіант, якщо бездротовий друк раптом "заглючить".

MIDI-контролери та аудіоінтерфейси

Музиканти і саунд-дизайнери можуть під'єднувати до смартфона ті самі пристрої, які зазвичай використовуються з ноутбуком: MIDI-контролери та аудіоінтерфейси.

Досить підключити контролер до OTG-кабелю, а його - до смартфона. Після цього можна відкрити додаток на кшталт GarageBand, BandLab, Walk Band або FL Studio Mobile і налаштувати роботу вручну або через автовизначення.

З аудіоінтерфейсами процес аналогічний. Більшість моделей від Focusrite, PreSonus, Behringer підтримують "гаряче" підключення, але може знадобитися:

адаптер (USB-C to USB-A, Lightning to USB 3 Camera Adapter та ін.)

і за необхідності - живлення через USB-хаб.

Зовнішні мікрофони

Для запису подкастів, інтерв'ю та відео з якісним звуком можна використовувати зовнішній мікрофон. Є два основні способи підключення:

Пряме підключення: через USB-C або Lightning (наприклад, Mini Mic Pro, HEHOTTC M2, GoorDik Lavalier Mic). Смартфон сам перемикається на зовнішній мікрофон.

З перехідником 3,5 мм: якщо у вас мікрофон із "джеком" (TRS), для iPhone потрібен Lightning to 3.5 мм, для Android - USB-C to 3.5 мм. Важливо: не всі адаптери підтримують запис звуку, деякі - тільки виведення.

Телевізори та монітори

Підключити смартфон до телевізора або монітора можна за тим самим принципом, що і до проектора. Головне - підтримка телефоном технології DisplayPort Alt Mode.

Для цього підійде адаптер USB-C to HDMI або Lightning AV Adapter (для iPhone). Після підключення зображення почне передаватися автоматично.

Якщо у вас Samsung Galaxy, доступний особливий режим - Samsung DeX. Він перетворює інтерфейс смартфона на повноцінне робоче середовище, де можна відкривати вікна, перетягувати файли і запускати додатки як на ПК. А при підключенні клавіатури і мишки смартфон перетворюється на повноцінну робочу станцію.