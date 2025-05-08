Не тільки військова допомога: як ще США будуть поповнювати Фонд відбудови

"Вони (США, - ред.) просто можуть робити внески грошима. Якщо їм буде цікавий проєкт, вони зможуть внести гроші", - сказала Свириденко.

Перший заступник міністра економіки Олексій Соболев пояснив, що DFC - це банк розвитку США, і він за своїми бюджетними процедурами можуть прийняти рішення і внести додаткові кошти.

На питання про те, якими будуть джерела наповнення фонду від США, коли війна закінчить і військова допомога скоротиться, Соболев відповів: "Нам потрібне озброєння. Тому вони можуть надати його як внесок у фонд. Тобто, вартість цієї допомоги ми закриємо майбутніми прибутками Фонду".