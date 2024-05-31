Не тільки Трамп. Шість президентів, яких засудили чи ув'язнили протягом десятиліття

31 травня в США суд визнав винним експрезидента Дональда Трампа в справі про плату за мовчання порноакторки. Тепер теоретично йому загрожує від чотирьох до 136 років позбавлення волі.

РБК-Україна зібрало випадки з історії, коли відомих президентів засудили чи ув'язнили.

Віктор Янукович

Був президентом України з лютого 2010 року до лютого 2014 року. Під час Революції гідності Янукович повинен був підписати угоду з опозицією, щоб стабілізувати ситуацію в Україні. Однак протестувальники вимагали лише відставки.

Зранку 22 лютого Віктор Янукович покинув Київ. Того дня Верховна Рада підтримала постанову про самоусунення Віктора Януковича з поста Президента України.

Своєю чергою Янукович записав звернення, де назвав силові протистояння мітингарів і "беркутівців" "державним переворотом".

Станом на 15 травня 2014 року стосовно втікача розслідували шість кримінальних справ щодо зловживання ним владою. Пізніше його позбавили звання Президента. Тодішній генпрокурор Махніцький повідомляв, що Янукович вкрав в Україні близько 100 мільйонів доларів.

У 2019 році Віктора Януковича заочно засудили на 13 років позбавлення волі, визнали винним у держзраді та посібництві у веденні агресивної війни. У 2021 році Вищий антикорупційний суд України заочно обрав запобіжний захід у вигляді арешту експрезидента в справі про Межигір'я.

Віктор Янукович (фото: Getty Images)

Светозар Марович

З 2003 по 2006 роки був президентом Сербії та Чорногорії. У вересні 2016 року Маровича засудили до трьох років та дев'яти місяців позбавлення волі за зловживання службовим становищем та корупцію.

Його також зобов'язали сплатити державі 1,1 мільйона євро збитків і внести 100 000 євро на благодійність. Проте через погіршення стану здоров'я вирок відклали.

Коли пізніше його планували арештувати та доставити до місця покарання, Марович поїхав до Сербії для психіатричного лікування.

Светозар Марович (фото: anticorr.media)

Радован Караджич

Колишній президент Республіки Сербської в Боснії. Його звинувачують у воєнних злочинах і геноциді на території колишньої Югославії.

Протягом 13 років Караджич успішно переховувався, але за цей час навіть зміг написати та опублікувати роман. Він ховався під вигаданим іменем Драган Дабич, займався нетрадиційною медициною, лікував хворих на депресію та сексуальні дисфункції. Навіть під час затримання Караджич пропонував свої послуги.

На першому слуханні Караджичу висунули звинувачення за 11 пунктами, серед яких геноцид, винищення людей, переслідування за політичними, расовими та релігійними мотивами, взяття заручників тощо.

У результаті Радована Караджича засудили до 40 років в'язниці за злочини та геноцид, які він вчинив під час боснійської війни 1992-1995 років. У 2019 році йому посилили вирок до довічного ув'язнення.

Радован Караджич (фото: aa.com.tr)

Гастон Флосс

Був президентом Французької Полінезії у 1984-1987, 1991-2005, 2008, 2013-2014 роках. Його засуджували тричі, після чого він все одно повертався на посаду президента..

Вперше у 2006 році за незаконне отримання відсотків при продажу готелю та розкрадання держкоштів: три місяці та один рік умовно відповідно. У 2013 Гастон отримав до п'яти років позбавлення волі за пасивну торгівлю впливом та активну корупцію.

У 2022 році Флоссу винесли вирок дев'ять місяців умовно, штраф і позбавлення прав обіймати державні посади на п'ять років за фальшивий контракт для реєстрації виборів у столиці Французької Полінезії.

Гастон Флосс (фото: liberation.fr)

Карлос Менем

Президент Аргентини з 1989 до 1999 року.

У червні 2013 року суд виніс Менему вирок до семи років позбавлення волі за причетність до контрабанди зброї в Еквадор і Хорватію в обхід ембарго. Про це дізналися через низку вибухів на фабриці боєприпасів у 1995 році. Це зробили навмисно, щоби приховати контрабанду зброї.

Попри вирок Карлос Менем не сидів у в'язниці, тому що на той момент йому було 82 роки. У 2015 році його визнали винним у розтраті та засудили ще до чотирьох із половиною років позбавлення волі. Карлос Менем помер у 2021 році у віці 90 років.

Карлос Менем (фото: antikor.com.ua)

Ахмед Абдалла Мохамед Самбі

Президент Коморських Островів у 2006-2011 роках, став першим президентом країни з острова Анжуан.

У 2008 році на Коморських островах ухвалили закон про продаж їхнього громадянства. За 10 років Самбі звинуватили в корупції, розтраті державних коштів і підробці документів. Справа стосувалася саме продажу паспортів на 260 мільйонів доларів.

У листопаді 2022 року Самбі засудили до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Ахмед Абдалла Мохамед Самбі (фото: aljazeera.com)