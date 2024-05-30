В Генштабі Ірану виключили варіант краху гелікоптера із президентом через диверсію

Іран виключає версію, що вибух у гелікоптері із президентом країни Ібрагімом Раїсі та іншими посадовцями, що призвів до авіатрощі 19 травня та до їх загибелі, міг статися внаслідок диверсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранське інформаційне агентство Tasnim .

Такі висновки представлені у другій доповіді іранської Вищої комісії з розслідування аварії вертольота з президентом і делегацією, що опублікував у середу Центр комунікацій Генерального штабу Збройних сил країни.

У матеріалі вказується, що відкидається гіпотеза щодо того, що вибух міг статися через диверсійні дії під час польоту та за кілька хвилин до зіткнення повітряного судна зі горами.

Зазначається, що згідно з метеорологічним звітом 30 травня, поточна погода та прогноз з точки відправлення рейсу та першого та другого пунктів призначення польотної групи "були сприятливими та відповідали умовам візуального польоту".

"Більшість документів, записів і документів, що стосуються ремонту та технічного обслуговування вертольота, який зазнав аварії, були ретельно вивчені, і не було виявлено жодних дефектів, які могли б бути значущими в аварії, з точки зору ремонту та технічного обслуговування", - йдеться у матеріалі.

Вертоліт не був перевантажений. Крім того, на записах розмов між пілотами льотної групи не було зафіксовано оголошення надзвичайної ситуації (останній контакт з пілотами постраждалого вертольота тривав 69 секунд до моменту аварії).

"Відповідно до відбору проб і матеріалів, проведених на залишках і частинах вертольота, а також способу їх розсіювання та відстані частин, відокремлених від основного корпусу, виникнення вибуху, спричиненого диверсією під час польоту та за моменти до влучення нахили висот виключаються", - цитує іранське інформагентство висновки розслідувачів.

Також вказується, що відповідно до висновку спеціальних експертів, слідів дій засобів радіоелектронної боротьби на гелікоптері, що розбився, не виявлено.

Катастрофа гелікоптера з президентом Ірану

Нагадаємо, 19 травня стало відомо, що вертоліт, на борту якого заходився президент Ірану Ібрагім Раїсі здійснив "жорстку посадку" під час польоту з Азербайджану. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 12 годин.

Пізніше, 20 травня, у ЗМІ почала поширюватись інформація щодо того, що рятувальники знайшли президентський вертоліт, але ніхто з пасажирів не вижив. Згодом віцепрезидент Ірану підтвердив загибель Раїсі.

Додамо, що серед жертв авіакатастрофи були й інші високопосадовці.