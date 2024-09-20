Не тільки штрафи. Що загрожує за спалювання трави під час війни

Як можуть покарати за спалювання трави: пояснення

За випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із рослинністю, або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади загрожує штраф від 3 060 грн до 6 120 грн, каже Мар’яна Леус.

"Якщо ви посадова особа, доведеться сплатити штраф від 15300 до 21420 гривень", – пояснює спірозмовниця.

За пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом загрожує кримінальна відповідальність.

Вона передбачає штраф від 91 800 до 153 000 гривень, обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

"Якщо під час такої пожежі загинули люди, тварини (масово), або пожежа спричинила інші тяжкі наслідки, тоді винуватцям загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років", – додає юристка.

Під час війни відповідальність посилили

Зверніть увагу. Оскільки в Україні триває воєнний стан, то спалювання сухостою може бути прирівняне до диверсій. У березні 2022 року Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу, якими посилила відповідальність за злочини проти основ національної безпеки в умовах воєнного стану.

"До переліку злочинів у статті 113 "Диверсія" додали навмисні підпали, зокрема сухої рослинності. Тому за спалювання сухої трави в умовах воєнного стану вас можуть ув’язнити строком на 15 років або довічно ув’язнити з конфіскацією майна", – звертає увагу юрист.