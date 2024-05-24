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Не тільки С-300 чи Patriot. ЗМІ розповіли, яку зброю просить Україна у Греції

Архівне фото: Україна просить у Греції артилерійські та мінометні снаряди (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Греція вивчає нові запити України щодо військової допомоги. Вони входять як системи ППО, а й артилерійські снаряди, і навіть РСЗО РМ-70.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на eKathimerini.

На фоні нового російського наступу на різних фронтах в Україні Афіни вивчають список старих і нових запитів Києва на військову допомогу з резервів Збройних сил Греції.

При цьому Греція зобов'язалася продовжувати надавати допомогу Києву доти, доки це не буде негативно впливати на стримуючу силу самих грецьких збройних сил. 

"Іншими словами, він не надаватиме зенітні системи доти, доки вони не будуть замінені новими", - пояснили журналісти.

Що просить Україна

Нові українські запити адресовані всім партнерам НАТО, які надають матеріальну підтримку Києву. 

Запити щодо Греції включають ракети для зенітних систем, системи Patriot та С-300. Також Україна хотіла б отримати:

  • запчастини для винищувачів F-16 та самі F-16;
  • реактивні системи залпового вогню РМ-70;
  • інженерне обладнання;
  • протикорабельні комплекси Harpoon;
  • артилерійські снаряди калібру 155, 152, 122 та 102 мм;
  • мінометні та танкові снаряди калібру 125, 120, 105, 30, 35 і 40 мм.

Допомога Україні від Греції

Греція допомагає Україні у військовому плані від початку війни, хоча і не є лідером у цьому питанні.

На початку квітня iEidiseis писало, що Греція планує поставити Україні велику партію боєприпасів і для цього збиралися залучити Чехію.

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