Не тільки "рідкісноземи", а й метали для F-16: якими ще ресурсами багата Україна
Україна має багато покладів корисних копалин і не лише рідкісноземельних металів, які зацікавили США. Також Україна багата на титан, інші метали та різні види каміння.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла доктор геологічних наук, завідувач відділу корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Олена Ремезова.
За її словами, Україна має гарні перспективи виходу на американські ринки з титаном, оскільки наша країна - одна з небагатьох держав Європи, яка може його видобувати. Поки що цим займається лише Норвегія.
Титан має багато галузей застосування, а вироби з нього - дороговартісні. Крім того, в титанових рудах містяться скандій та ванадій. Як пояснила Ремезова, скандій міститься в тих сплавах, які використовуються американцями для виробництва літаків F-16 і F-35.
"Для виробництва літака його треба кілька сотень кілограмів, щоб зробити сучасні сплави, бо вони дають стійкість", - сказав вона.
За різними оцінками, в Україні може бути 20% світових запасів титану.
Українське каміння
Доктор геологічних наук також розповіла, що Україна багата на будівельне каміння - це граніти і подібні породи. Тільки у Житомирській області є близько 300 кар'єрів, які це видобувають.
Також Україна має унікальні лабрадорити з іризацією різноманітної гами. Науковиця зазначила, що подібне бачила лише в Скандинавії. За її словами, щебінка - теж цінна сировина. Цей матеріал знадобиться у великій кількості для відновлення України.
Ремезова додала, що в Україні є різні декоративні і коштовні камені, але не всі з них вивчені. Власні запаси не розроблялися, лише за винятком Волинського родовища, де є топази, берили, димчастий кварц. Проте в Україні є ще кремінь, мармуроподібні онікси і бурштин.
Угода про надра України і США
Україна і США офіційно підписали стратегічну угоду, яка передбачає створення спільного інвестиційного Фонду відбудови. Верховна Рада ратифікувала документ 8 травня.
Угода охоплює співпрацю у сфері критично важливих мінералів - загалом ідеться про 57 видів українських ресурсів, включаючи рідкісноземельні метали. Україна зберігає повний контроль над родовищами, інфраструктурою та надрами.
Фонд інвестуватиме у видобуток, переробку та інфраструктуру. Протягом перших 10 років прибутки залишатимуться в Україні, а потім можуть розподілятися між партнерами. Важливо зазначити, що за угодою військова допомога США також враховується як внесок у Фонд.
Більше про те, що таке рідкісноземельні мінерали - дізнайтеся за посиланням.
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