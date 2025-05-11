Не тільки "рідкісноземи", а й метали для F-16: якими ще ресурсами багата Україна

Україна має багато покладів корисних копалин і не лише рідкісноземельних металів, які зацікавили США. Також Україна багата на титан, інші метали та різні види каміння.

За її словами, Україна має гарні перспективи виходу на американські ринки з титаном, оскільки наша країна - одна з небагатьох держав Європи, яка може його видобувати. Поки що цим займається лише Норвегія.

Титан має багато галузей застосування, а вироби з нього - дороговартісні. Крім того, в титанових рудах містяться скандій та ванадій. Як пояснила Ремезова, скандій міститься в тих сплавах, які використовуються американцями для виробництва літаків F-16 і F-35.

"Для виробництва літака його треба кілька сотень кілограмів, щоб зробити сучасні сплави, бо вони дають стійкість", - сказав вона.

За різними оцінками, в Україні може бути 20% світових запасів титану.

Українське каміння

Доктор геологічних наук також розповіла, що Україна багата на будівельне каміння - це граніти і подібні породи. Тільки у Житомирській області є близько 300 кар'єрів, які це видобувають.

Також Україна має унікальні лабрадорити з іризацією різноманітної гами. Науковиця зазначила, що подібне бачила лише в Скандинавії. За її словами, щебінка - теж цінна сировина. Цей матеріал знадобиться у великій кількості для відновлення України.

Ремезова додала, що в Україні є різні декоративні і коштовні камені, але не всі з них вивчені. Власні запаси не розроблялися, лише за винятком Волинського родовища, де є топази, берили, димчастий кварц. Проте в Україні є ще кремінь, мармуроподібні онікси і бурштин.