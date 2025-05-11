Не только "редкоземы", но и металлы для F-16: какими еще ресурсами богата Украина
У Украины есть много залежей полезных ископаемых и не только редкоземельных металлов, которые заинтересовали США. Также Украина богата на титан, другие металлы и различные виды камней.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала доктор геологических наук, заведующая отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елена Ремезова.
По ее словам, Украина имеет хорошие перспективы выхода на американские рынки с титаном, поскольку наша страна - одно из немногих государств Европы, которое может его добывать. Пока этим занимается только Норвегия.
Титан имеет много областей применения, а изделия из него - дорогостоящие. Кроме того, в титановых рудах содержатся скандий и ванадий. Как пояснила Ремезова, скандий содержится в тех сплавах, которые используются американцами для производства самолетов F-16 и F-35.
"Для производства самолета его надо несколько сотен килограммов, чтобы сделать современные сплавы, потому что они дают устойчивость", - сказал она.
По разным оценкам, в Украине может быть 20% мировых запасов титана.
Украинские камни
Доктор геологических наук также рассказала, что Украина богата строительными камнями - это граниты и подобные породы. Только в Житомирской области есть около 300 карьеров, которые это добывают.
Также Украина имеет уникальные лабрадориты с иризацией разнообразной гаммы. Ученая отметила, что подобное видела только в Скандинавии. По ее словам, щебенка - тоже ценное сырье. Этот материал понадобится в большом количестве для восстановления Украины.
Ремезова добавила, что в Украине есть разные декоративные и драгоценные камни, но не все из них изучены. Собственные запасы не разрабатывались, лишь за исключением Волынского месторождения, где есть топазы, бериллы, дымчатый кварц. Однако в Украине есть еще кремень, мраморовидные ониксы и янтарь.
Соглашение о недрах Украины и США
Украина и США официально подписали стратегическое соглашение, которое предусматривает создание совместного инвестиционного Фонда восстановления. Верховная Рада ратифицировала документ 8 мая.
Соглашение охватывает сотрудничество в сфере критически важных минералов - всего речь идет о 57 видах украинских ресурсов, включая редкоземельные металлы. Украина сохраняет полный контроль над месторождениями, инфраструктурой и недрами.
Фонд будет инвестировать в добычу, переработку и инфраструктуру. В течение первых 10 лет доходы будут оставаться в Украине, а затем могут распределяться между партнерами. Важно отметить, что по соглашению военная помощь США также учитывается как вклад в Фонд.
Больше о том, что такое редкоземельные минералы - узнайте по ссылке.
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