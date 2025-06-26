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Тільки за паспортом: Кабмін затвердив правила роботи магазинів duty-free

Україна, Четвер 26 червня 2025 09:45
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Тільки за паспортом: Кабмін затвердив правила роботи магазинів duty-free Фото: Магазини duty-free можуть продавати тільки за паспортом (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Duty-free-магазини можуть продавати товари тільки громадянам, які виїжджають за межі України або пасажирам міжнародних рейсів. Для купівлі обов'язковий паспортний документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 25 червня 2025 року № 741.

Згідно з новими Правилами роботи безмитних магазинів, магазини мають бути обладнані за нормами Митного кодексу: опечатуватися в неробочий час і відкриватися в присутності митника. Графік роботи узгоджується з прикордонниками.

Товари маркують протягом трьох днів після поміщення в режим duty-free. У разі невідповідності заявки та фактичного приходу проводять опис і складають акт разом із представником митниці.

Заборони та обмеження

Не можна продавати товари без митного оформлення, а також зразки, за попереднім замовленням і в розстрочку. У торговельному залі мають бути оголошення про заборону продажу алкоголю і тютюну неповнолітнім.

Каси обладнують камерами, а всі розрахунки фіксують у чеку з даними касира і покупця. Первинні документи та облікові регістри завжди доступні для перевірки митницею.

Згідно з документом, магазини безмитної торгівлі здійснюють продаж товарів за умови пред'явлення громадянами паспортного документа.

Ці правила покликані посилити контроль за безмитною торгівлею, забезпечити прозорість операцій і запобігти зловживанням.

Нагадаємо, в Україні ухвалили закон, який передбачає заборону на продаж сигарет у магазинах duty free.

Також в Україні запровадили обмеження на продаж алкогольних напоїв одній особі протягом доби в обсязі, що перевищує 2 літри алкогольних напоїв із вмістом спирту, що не перевищує 22%, або 1 літр міцних (із вмістом спирту понад 22%) алкогольних напоїв.

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