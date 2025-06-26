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Только по паспорту: Кабмин утвердил правила работы магазинов duty-free

Украина, Четверг 26 июня 2025 09:45
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Только по паспорту: Кабмин утвердил правила работы магазинов duty-free Фото: Магазины duty-free могут продавать только по паспорту (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Duty-free-магазины могут продавать товары только гражданам, выезжающим за пределы Украины или пассажирам международных рейсов. Для покупки обязателен паспортный документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 25 июня 2025 года № 741.

Согласно новым Правилам работы беспошлинных магазинов, магазины должны быть оборудованы по нормам Таможенного кодекса: опечатываться в нерабочее время и открываться в присутствии таможенника. График работы согласовывается с пограничниками.

Товары маркируют в течение трех дней после помещения в режим duty-free. При несоответствии заявки и фактического прихода проводят опись и составляют акт вместе с представителем таможни.

Запреты и ограничения

Нельзя продавать товары без таможенного оформления, а также образцы, по предзаказу и в рассрочку. В торговом зале должны быть объявления о запрете продажи алкоголя и табака несовершеннолетним.

Кассы оборудуют камерами, а все расчеты фиксируются в чеке с данными кассира и покупателя. Первичные документы и учетные регистры всегда доступны для проверки таможней.

Согласно документу, магазины беспошлинной торговли осуществляют продажу товаров при условии предъявления гражданами паспортного документа.

Эти правила призваны усилить контроль за беспошлинной торговлей, обеспечить прозрачность операций и предотвратить злоупотребления.

Напомним, в Украине приняли закон, который предусматривает запрет на продажу сигарет в магазинах duty free.

Также в Украине ввели ограничения на продажу алкогольных напитков одному лицу в течение суток в объеме, превышающем 2 литра алкогольных напитков с содержанием спирта, не превышающим 22%, или 1 литр крепких (с содержанием спирта более 22%) алкогольных напитков.

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