Тільки офлайн? Як обміняти водійські права та чи потрібен іспит

В Україні перші водійські права видають терміном на два роки. Після цього документ потрібно замінити.
Як відбувається заміна документа і чи потрібно складати повторний іспит - у матеріалі РБК-Україна.
Водійські права можна обміняти двома способами: офлайн та онлайн.
Для отримання нового посвідчення необхідно звернутися до Сервісного центру МВС. При цьому важливо мати при собі:
Медична довідка на момент дії воєнного стану необов'язкова.
Вартість послуги становить 270 гривень, а документи можна отримати протягом робочого дня.
Для отримання документів можна скористатися послугою онлайн-оформлення через Електронний кабінет водія. Документи можна отримати поштою, кур'єрською доставкою або забрати в сервісному центрі.
Однак слід враховувати, що ця послуга займе більше часу - до 10 робочих днів на опрацювання заявки і до 5 днів на доставку.
Крім того, вартість послуги вища: забрати документи в сервісному центрі коштує 270 гривень, а доставка поштою або кур'єром коштуватиме додатково 294 гривні.
Для обміну водійського посвідчення не потрібно проходити іспити, проте є важлива умова - за два роки до обміну водій не повинен був вчинити більше двох адміністративних правопорушень. Якщо було більше порушень, то обмін документа можливий тільки після складання теоретичного і практичного іспитів.
Раніше повідомлялося, що в Україні пропонують запровадити штрафи для водіїв за небезпечне перевезення тварин.
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