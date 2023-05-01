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Тільки офлайн? Як обміняти водійські права та чи потрібен іспит

Фото: Як обміняти водійські права та чи потрібен іспит (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні перші водійські права видають терміном на два роки. Після цього документ потрібно замінити.

Як відбувається заміна документа і чи потрібно складати повторний іспит - у матеріалі РБК-Україна.

Водійські права можна обміняти двома способами: офлайн та онлайн.

Офлайн

Для отримання нового посвідчення необхідно звернутися до Сервісного центру МВС. При цьому важливо мати при собі:

  • паспорт,
  • ідентифікаційний код,
  • наявне посвідчення водія.

Медична довідка на момент дії воєнного стану необов'язкова.

Вартість послуги становить 270 гривень, а документи можна отримати протягом робочого дня.

Онлайн

Для отримання документів можна скористатися послугою онлайн-оформлення через Електронний кабінет водія. Документи можна отримати поштою, кур'єрською доставкою або забрати в сервісному центрі.

Однак слід враховувати, що ця послуга займе більше часу - до 10 робочих днів на опрацювання заявки і до 5 днів на доставку.

Крім того, вартість послуги вища: забрати документи в сервісному центрі коштує 270 гривень, а доставка поштою або кур'єром коштуватиме додатково 294 гривні.

Чи потрібен іспит

Для обміну водійського посвідчення не потрібно проходити іспити, проте є важлива умова - за два роки до обміну водій не повинен був вчинити більше двох адміністративних правопорушень. Якщо було більше порушень, то обмін документа можливий тільки після складання теоретичного і практичного іспитів.

Раніше повідомлялося, що в Україні пропонують запровадити штрафи для водіїв за небезпечне перевезення тварин.

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