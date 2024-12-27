Не тільки офіцери. В ЗСУ уточнили втрати РФ під час удару по штабу у Запорізькій області

Під час удару HIMARS по штабу РФ у Запорізькій області були ліквідовані не тільки офіцери. Окупанти не дорахвались ще і 150 солдатів.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар в етері телемарафону.

"Ми ще не сказали про решту 150 (окупантів, - ред.) втрат серед ворожих військ. На 150 осіб поменшала кількість тих, хто намагатиметься воювати проти України", - розповів він.

Крім того, за даними Волошина, Сили оборони знищили декілька ББМ та пошкоджені три танки.