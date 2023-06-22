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Не тільки ламає логістику. Експерт назвав ще один наслідок удару по мосту в Чонгарі

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Чонгар, Четвер 22 червня 2023 16:59
Не тільки ламає логістику. Експерт назвав ще один наслідок удару по мосту в Чонгарі Фото: удари по Чонгарському мосту позбавляють росіян зручної логістики та шляхів відходу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 22 червня, було завдано удару по Чонгарському мосту, що з'єднує Крим з материковою частиною. Військові РФ говорять про українську атаку.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Логістичне пекло. Як удар по Чонгарському мосту ускладнить життя окупантів у Криму та на півдні".

Наразі окупанти мають два виходи з Криму на материкову Україну, і пошкодження одного з них, безумовно, негативно позначиться на забезпеченні росіян на півдні Запорізької області.

Наслідки удару для РФ

За словами експерта Олександра Коваленка, Чонгар є вразливішим, ніж Армянськ. Оскільки руйнування мосту, що виходить на трасу Е-105 на Мелітополь, у комплексі з ударами по залізничних коліях фактично зупинять ворожу логістику.

"А з іншого боку, це в перспективі робить проблематичною втечу росіян з півдня. Якщо дивитися на карту, то виводити угруповання через одну лише Чаплинку - це складний процес. Що стосується ресурсів, то рух через Армянськ і Чаплинку перетвориться на логістичне пекло зі збільшенням витрат палива і скороченням ресурсу самого транспорту. А якщо ми говоримо про вихід на Мелітополь через трасу М-14, то вони опиняться в зоні ураження нашої ствольної та реактивної артилерії", - підкреслив він.

Експерт також зауважив, що на війні логістика вирішує практично всі питання і завдання. І якщо вона не працює, то противник буде знекровленим, не маючи коштів навіть для оборони.

Удар по мосту

Вночі було завдано ударів по Чонгарським мостам, які з'єднують Херсонську область і Крим. Окупанти звинувачують українських військових, але офіційно Київ поки не підтверджує причетність.

Зазначимо, через Чонгарську протоку проходять новий міст і резервний, що раніше був виведений з експлуатації.

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