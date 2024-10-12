Не тільки через обстріли. У 10 областях України вимикали світло

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів понад 7 тисяч абонентів у п'яти областях залишались без електропостачання.

Дніпропетровська область. Внаслідок бойових дій без світла 1,4 тисячі споживачів.

Донецька область. Внаслідок бойових дій за минулу добу знеструмлено 1,2 тисячі абонентів. Енергетики відновили електропостачання для 3,9 тисячі абонентів у 14 населених пунктах. На ранок без світла залишаються 114 населених пунктів - 79,3 тисячі абонентів.

Запорізька область. Через технологічні порушення без світла залишалось 3,8 тисячі споживачів. Внаслідок бойових дій знеструмлено 2,6 тисячі споживачів. Всього через бойові дії без напруги 6,3 тисячі споживачів.

Київська область. З технологічних причин без електропостачання 526 абонентів у двох населених пунктах.

Кіровоградська область. Через негоду повністю знеструмлено 19 населених пунктів, а частково - шість, без напруги 5,6 тисячі споживачів.

Одеська область. Через дощі знеструмлено 785 абонентів у шести населених пунктах. Через технологічні порушення без світла 1,7 тисячі абонентів у двох населених пунктах.

Сумська область. Через технологічні порушення знеструмлено 3,4 тисячі споживачів у двох населених пунктах. Загалом без світла залишаються 120 населених пунктів - 12,2 тисячі споживачів.

Харківська область. Внаслідок бойових дій додатково знеструмлено 1,9 тисячі абонентів. На ранок через бойові дії без напруги 42,3 тисячі абонентів у 99 населених пунктах.

Херсонська область. У Херсоні без електропостачання 3842 споживачі.

Всього у Херсонській області залишаються без світла понад 25 тисяч споживачів у 45 населених пунктах.

Чернігівська область. Через негоду без електропостачання залишилися 1,3 тисячі абонентів у восьми населених пунктах. Внаслідок ворожих обстрілів залишаються знеструмленими 27 населених пунктів - 1,9 тисячі абонентів.