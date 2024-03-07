Не тільки Авдіївский. ЗСУ назвали ще один напрямок, який стає "гарячим"

"І я звертаю увагу, що гарячим напрямком в нашій зоні відповідальності стає Оріхівський. Там, де ворог намагається зрізати Роботинський виступ. Якщо в попередні дні і тижні там було інколи взагалі 0 штурмових дій противника за добу, інколи 1-3, максимум 5, то за вчорашню добу тут зафіксовано 16 атак противника західніше села Вербове та в районі села Роботине", - розповів він.

За словами спікера, тут противник розвиває активність подібно до тієї, які як він уже пробував це в середині лютого і був зупинений.

"Зараз він там чинить якісь нові наступальні спроби. І чим більше ворог наступає, тим більше ми знищуємо його живої сили й техніки", - додав Лиховій.

Також, як додав він, на Запорізькому напрямку ворог намагається наступати квадроциклами.

"От за вчора ще знищено ще два квадроцикли", - зазначив військовий.

Ситуація на Таврійському напрямку

Оперативна обстановка на Таврійському напрямку залишається складною, але контрольованою, як каже військовий, "обстановка, яка стабілізується".

За його словами, із загальної кількості бойових зіткнень на всій лінії фронту в Україні за минулу добу переважна більшість цих зіткнень припадає саме на операційну зону ОСУВ "Таврія".

"За вчора противник тут провів 57 бойових зіткнень. Також росіяни вчинили майже 900 артилерійських обстрілів. Завдали 24 авіаудари. Кількість авіаударів скорочується по мірі просування "сушкопаду". Тобто керовані авіабомби падають уже менше і підтримка російському сухопутному наступу з повітря надається меншою мірою. Також тут було 3 ракетні удари і 127 ударів дронами-камікадзе", - додав спікер.

При цьому на Авдіївському напрямку в районах сіл Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське ЗСУ відбили 21 штурмову дію противника.

"На Новопавлівському напрямку, там де Мар'їнка, в районах сіл Георгіївка, Побєда, особливо Новомихайлівка, а також міста Красногорівка ворог 20 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ", - констатував Лиховій.

Втрати РФ на Таврійському напрямку

Так, загальні втрати окупантів за минулу добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" склали 389 осіб - це разом вбитими і пораненими. 54 одиниці техніки: 3 танки, 10 ББМ, 19 артсистем, 1 ПТРК, 1 СПГ, 17 автомобілів, 3 одиниці спецтехніки.

"Нейтралізовано засобами РЕБ або збито зі стрілецької зброї 312 російських БПЛА, серед них Zala і SuperCam. Крім того, Сили оборони України знищили ще 3 склади боєприпасів ворога", - додав Лиховій.

Крім того, за минулу добу було знищено ще один комплекс відеоспостереження "Муром-М".

"Позавчора таких комплексів у нас було знищено 2. Ще пошкоджено, тобто уражено 203 мм самохідну гармату артилерії резерву верховного головнокомандування "Піон", при чому в кількості 2 одиниць. А також 1 "Акація" була пошкоджена", - констатував він.

Загальна обстановка на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 92 бойові зіткнення. Російські військові проводять штурмові дії на трьох напрямках у Донецькій області.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, на фронті тривають позиційні бої поблизу Авдіївки та Новомихайлівки, біля сіл Роботине та Вербове, а також біля Кринок, де Сили оборони України стримують російські штурми. Окупанти дещо просунулися на Куп'янському та Бахмутському напрямках.