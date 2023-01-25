Не только Abrams. Стало известно содержание нового пакета помощи Украине от США

Соединенные Штаты Америки передадут Украине танки Abrams, другую технику и снаряды в рамках нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера Foreign Policy в Пентагоне Джека Детча в Twitter .

По его данным, в американском Минобороны подтвердили, что США в течение нескольких месяцев закупят для Украины 31 танк Abrams.

"США также предоставляют 120-мм снаряды, восемь тактических машин, машины поддержки и средства на техническое обслуживание", - добавил Детч.

Он отметил, что всего США предоставили Украине военную помощь на сумму 27,1 миллиарда долларов.