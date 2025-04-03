TikTok може отримати штраф 500 млн євро за експорт даних між ЄС і Китаєм, - Bloomberg

TikTok може бути оштрафований на 500 мільйонів євро за незаконний експорт даних з ЄС до Китаю. Це наслідок розслідування, яке виявило порушення правил захисту даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними видання, власник TikTok ByteDance Ltd може бути оштрафований на суму понад 500 мільйонів євро, що еквівалентно 552 мільйонам доларів, за незаконне надсилання даних європейських користувачів до Китаю.

За словами джерел, обізнаних з ситуацією, комісія з захисту даних Ірландії, головний регулюючий орган TikTok у Європі, має винести штраф проти компанії до кінця місяця.

Це рішення прийняте після того, як розслідування виявило порушення Загальних правил захисту даних Європейського Союзу, коли TikTok відправляв дані європейських користувачів до Китаю для доступу інженерів.

Штраф, ймовірно, стане третім за величиною після санкцій на

1,2 мільярда євро проти Meta (власника Facebook),

746 мільйонів євро проти Amazon.

Однак наразі відомо, що точний розмір штрафу і час його введення можуть змінитися.