TikTok может получить штраф 500 млн евро за экспорт данных между ЕС и Китаем, - Bloomberg

TikTok может быть оштрафован на 500 миллионов евро за незаконный экспорт данных из ЕС в Китай. Это следствие расследования, которое выявило нарушение правил защиты данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, владелец TikTok ByteDance Ltd может быть оштрафован на сумму более 500 миллионов евро, что эквивалентно 552 миллионам долларов, за незаконную отправку данных европейских пользователей в Китай.

По словам источников, знакомых с ситуацией, комиссия по защите данных Ирландии, главный регулирующий орган TikTok в Европе, должна вынести штраф против компании до конца месяца.

Это решение принято после того, как расследование выявило нарушение Общих правил защиты данных Европейского Союза, когда TikTok отправлял данные европейских пользователей в Китай для доступа инженеров.

Штраф, вероятно, станет третьим по величине после санкций на

1,2 миллиарда евро против Meta (владельца Facebook),

746 миллионов евро против Amazon.

Однако пока известно, что точный размер штрафа и время его введения могут измениться.