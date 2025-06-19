TikTok лишиться в США ще на три місяці: Трамп офіційно відклав заборону

TikTok В США

Варто зазначити, що Конгрес США ще у 2024 році ухвалив закон, який вимагає, щоб TikTok було продано американському покупцеві. Це почалось ще за каденції колишнього президента США Джо Байдена.

В разі відмови від даної угоди застосунку загрожує блокування по всій країні.

Однак так склалось, що після приходу до влади, президент Трамп уже двічі давав відстрочку TikTok. Він навіть приписував соцмережі заслугу за те, що та, нібито, допомогла йому підвищити рейтинг серед молодих виборців під час президентської кампанії.

Востаннє Трамп дав відстрочку у квітні 2025 року. Це викликало занепокоєння у деяких американських законодавців, які закликали президента США прояснити свої плани щодо TikTok або остаточно заборонити роботу застосунку на території Сполучених Штатів.

Загалом політики в США стурбовані тим, що соцмережа може передати Пекіну конфіденційні дані американських користувачів, або тим, що Китай може використовувати TikTok для поширення дезінформації.

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