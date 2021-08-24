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TikTok экспериментирует с эффектами дополненной реальности

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Китай, Вторник 24 августа 2021 13:43
TikTok экспериментирует с эффектами дополненной реальности Фото: TikTok экспериментирует с эффектами дополненной реальности (Pixabay)
Автор: Сергей Пышкин

В TikTok появилась новая платформа Effect Studio, которая предназначена для создания эффектов дополненной реальности. Сейчас набор творческих инструментов находится на стадии бета-тестирования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Techcrunch.

На новом сайте Effect House компания предлагает разработчикам получить ранний доступ к платформе. Во время оформления подписки необходимо указать свои данные, информацию об учетной записи в соцмедийном сервисе и рассказать о своем опыте создания эффектов дополненной реальности.

Пресс-служба TikTok отмечает, что проект был запущен еще в начале августа текущего года, однако сейчас он находится на стадии эксперимента, в связи с чем компания не обещает, что мир сможет его увидеть, если он не оправдает ее ожидания.

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